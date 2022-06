Basketball, Pro A: (pm) Mit Jacob Knauf haben die wiha Panthers einen früheren Jugendnationalspieler verpflichtet. Mit dem 25-Jährigen hat ein wurfstarker Big Man in der Neckarstadt einen Vertrag für die kommende Saison unterzeichnet.

Basketball Chris Frazier verlässt wiha Panthers Das könnte Sie auch interessieren

Der in Münster geborene Knauf erlernte das Basketballspielen zunächst in der Jugendakademie von Alba Berlin. Mit den Hauptstädtern holte er 2016 die Vizemeisterschaft in der NBBL (Deutsche U19-Meisterschaft) und kam parallel bei Lok Bernau zu seinen ersten Einsätzen in der 2. Bundesliga ProB. Gleichzeitig lief Knauf auch für die deutsche U20-Nationalmannschaft auf.

2018 wechselte der 2,10 Meter große Athlet zum FC Bayern München und wurde zu einem Leistungsträger in der 2. Mannschaft. Am 23. Februar 2019 traf Knauf mit den Münchenern auch in der Deutenberghalle auf die damals noch in der ProB spielenden Panthers. Beim knappen 68:69-Auswärtssieg der Bayern war er mit 17 Punkten und 7 Rebounds bester Spieler seines Teams.

Nach zwei Jahren beim FC Bayern schloss sich der Power Forward im August 2020 den Artland Dragons an. Auch in der ProA machte sich Knauf schnell einen Namen als großer Spieler mit starken koordinativen Fähigkeiten.

Basketball Panthers-Coach Alen Velcic: „Manche Spieler waren pure Egoisten“ Das könnte Sie auch interessieren

Mit den Panthers möchte Knauf in die Playoffs einziehen. „Ich denke, dass ich in Schwenningen den letzten, mir noch fehlenden Schritt in Richtung BBL machen kann. Mit Sasa Nadjfeji kann ich hier viel an Details arbeiten und jede Menge von ihm lernen. Ich hatte außerdem mit Cheftrainer Alen Velcic sehr gute Gespräche“, beschreibt der 25-Jährige den Hauptbeweggrund für seine Unterschrift bei den Panthers.

„Jacob Knauf habe ich schon seit seiner Bayern-Zeit genau beobachtet“, berichtet Velcic. „Wir wollten ihn schon letzte und vorletzte Saison zu uns holen, aber da war er jeweils vertraglich gebunden. Er ist ein polyvalenter Spieler mit Größe, Wurf und viel Talent und ist variabel einsetzbar. Mit Knauf steht erst ein Spieler für den neuen Panthers-Kader fest. Die Saison 2022/2023 in der Pro A beginnt Anfang Oktober.