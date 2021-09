von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: DJK Donaueschingen – FC Radolfzell 2:1 (1:0). – Im ersten Wiedersehen mit Jannik Beha, nach seinem Wechsel zum FC 08 Villingen, mit dem FC Radolfzell geht die DJK als Sieger vom Platz. Mit einer sehr starken ersten Halbzeit zeigte die DJK, dass sie in der Liga absolut konkurrenzfähig ist, auch gegen ambitionierte Gegner wie den FC Radolfzell. Durch einen katastrophalen Bock des FCR wurde in der 7. Minute das 1:0 erzielt. Mit diesem Treffer wurden die Köpfe bei der DJK frei. So erspielte sich das Team bis zur 25. Minute mehrere Chancen, die hervorragend herausgespielt wurden. Leider verfehlten die Abschlüsse von Alex Schuler (Volley aus 18 Metern), Heiko Reich aus 18 Metern und der wiederum überragende Aron Mössner nach Ecke nur knapp ihr Ziel.

1:0-Führung zur Pause

Der FCR zeigte sich das erste Mal richtig gefährlich in der 25. Minute. Ein Freistoß aus 18 Metern klatschte an die Latte. Fünf Minuten später zischte ein Distanzschuss von Stricker knapp am DJK-Gehäuse vorbei. Das war es aber bei den Gästen und so blieb es zur Pause bei der verdienten 1:0 Führung der DJK. Nach der Pause war es wieder die DJK, die die ersten Akzente setzte. Der agile Schuler setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durch. Sein überraschender Schuss auf die kurze Ecke konnte der Torhüter des FC Radolfzell gerade noch zur Ecke parieren.

Ausgleich für die Gäste

Ab jetzt begann der FCR die Partie zu bestimmen. In der 51. Minute ging die erste herausgespielte Torchance aus sieben Metern über das Tor. Der FCR setzte jetzt nach. In der 53. Minute wurde die Überlegenheit des FCR belohnt. Ein langer Ball erreichte den am langen Pfosten völlig freistehenden Manuel Gutacker, der eiskalt zum 1:1 ausgleichen konnte. Nun war der FC Radolfzell noch zwingender und die DJK musste sich wieder sammeln. Bereits in der 53. Minute vergab der FCR die Chance zur Führung. Der Ball wurde aus sieben Metern über das Tor befördert.

Freistoßtreffer bringt das 2:1

Dann setzte die DJK mit gutem Kurzpassspiel den überragenden Raphael Künstler ein, der einen Meter vor dem Strafraum nur noch mit einem Foul gebremst werden konnte. Max Schneider hämmerte den fälligen Freistoß in der 61. Minute unhaltbar in die Maschen. Der FCR dominierte fortan, aber mit einer überragenden kämpferischen und läuferischen Leistung schaffte es die DJK, den 2:1-Sieg nach Hause zu bringen und damit die Abstiegsplätze zu verlassen (tw).

Tore: 1:0 (7.) Schneider, 1:1 (52.) Gutacker, 2:1 (62.) Schneider. – SR: Josef Mourad (Mundingen). – Z: 300