Slalom-Spezialist aus Hochemmingen will im kommenden Winter noch mal angreifen und präsentiert eigene Kollektion

Ski alpin: Der schönste Winter meines Lebens – das hört sich groß an. Für David Ketterer könnte dieser Satz jedoch in den nächsten Monaten Realität werden – privat und sportlich. Der Hochemminger hat zwei Termine in seinem Kalender ganz