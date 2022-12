Schwenninger haben 28 von 56 Hauptrunden-Spielen absolviert. Team von Trainer Harold Kreis punktet in Wolfsburg zum siebten Mal in Folge

Eishockey: Genau die Hälfte der Saison 2022/23 in der Deutschen Eishockey Liga ist absolviert. Der 4:2-Sieg der Wild Wings zur Halbzeit in Wolfsburg am Dienstagabend war ihr 13. Erfolg in dieser Spielzeit und brachte sie zumindest vorübergehend auf