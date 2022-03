von Werner Feißt und Christian Leda

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: Freiburger FC II – FC 08 Villingen 0:8 (0:3). Die Villinger U19 feierte im Breisgau ein wahres Schützenfest. Die Nullachter ließen den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen und stellten durch einen Doppelschlag (20. und 23.) von Spielführer Samet Yilmaz früh die Weichen auf Sieg. In Minute 28 erhöhte Vitus Vochatzer (28.) auf 0:3. Im zweiten Durchgang legten Noah Kälble (46.) und Leon Schmid (62.) zum 0:5 nach. Yilmaz (68. und 78.) erzielte seine Treffer Nummer drei und vier, ehe Dario Holenstein den 0:8-Endstand (79.) markierte. FC 08-Trainer Reiner Scheu sprach nach dem Spiel von einem auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Bahlinger SC 3:1 (1:0). In einem umkämpften Spiel setzten sich die jungen Nullachter letztlich verdient durch und holten drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Nachdem zunächst ein Treffer von Guiseppe Mastrantonio wegen Abseits keine Anerkennung fand, brachte Torjäger Erik Buzak in Minute 17 die Villinger in Führung. Nach der Halbzeitpause erzielte Miran Sancar mit einem schönen Treffer den Ausgleich (46.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, denn Buzak (52.) traf zum 2:1 und stellte quasi mit dem Schlusspfiff mit seinem 25. Saisontor den 3:1-Endstand her.

SG Bräunlingen – SV Sinzheim 4:3 (2:2). „Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben“, war SG-Trainer Daniel Gemeinder schier fassungslos nach dem 4:3 gegen Sinzheim. Verständlich, denn der letzte Punktgewinn lag exakt fünf Monate und drei Tage zurück – ebenfalls gegen den SV Sinzheim. Bereits in der 11. Spielminute ging die SG durch ein Tor von Lucas Finkbeiner in Führung. Die Gäste glichen in der 20. Minute aus, doch Mohamed Tandogan (25.) schoss die SG erneut in Führung. Nach dem erneuten Ausgleich sorgten Lucas Finkbeiner per Foulelfmeter mit dem 3:2 (50.) und Tandogan mit dem 4:2 (55.) für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Da fiel der dritte Treffer der Sinzheimer nicht mehr ins Gewicht.

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV Kuppenheim 1:0 (1:0). Die Mannschaft von FC 08-Trainer Haris Redzepagic feierte einen knappen, aber verdienten Heimsieg gegen Kuppenheim. Nach einem Freistoß von Philipp Tritschler erzielte Nenart Peic bereits in der 8. Minute per Kopfball das Tor des Tages. In der Folge versäumten es die Villinger, selbst beste Chancen in weitere Tore umzumünzen.