Fußball-Kreisliga B, Staffel 3: (ju) Die Titelentscheidung fällt in der Kreisliga B 3 erst beim Saisonfinale am 11. Juni. Tabellenführer SG Friedenweiler und Verfolger SV Gündelwangen verbuchten am vorletzten Spieltag drei Punkte.FC Reiselfingen