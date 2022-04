Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SG Buchenberg/​Neuhausen. „Die Gäste haben in der Rückrunde noch keinen Punkt geholt. Die Villinger sind für mich dennoch der Außenseiter. Ich tippe 1:3.“

FC Kappel – FC Schönwald. „Kappel hat mir im Spiel gegen uns sehr gut gefallen. Hält die Elf das Niveau, ist auch gegen Schönwald etwas machbar. Ich tippe auf ein Unentschieden – 2:2.“

SV Niedereschach – FC Fischbach. „Ein Derby mit einiger Brisanz. Da spielt die Tabellenkonstellation keine Rolle. Fischbach spielt eine super Rückrunde und ist auf dem Weg nach oben. Es wird eine enge Geschichte mit einem 1:0-Erfolg von Tabellenführer Niederschach.“

SV Überauchen – NK Hajduk VS. „Überauchen will den letzten Tabellenplatz abgeben. Dazu braucht die Elf Punkte. Auch wenn Hajduk in erster Linie zuhause punktet, tippe ich 1:1.“

FC Tannheim – SG Eintracht Neukirch-Gütenbach. „Tannheim hat gegen uns eine starke Leistung gezeigt. Sie werden auch gegen den Titelfavoriten nicht chancenlos sein. Ich tippe 2:2.“

SG Vöhrenbach/​Hammereisenbach – FC Brigachtal. „Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf natürlich nicht zufrieden. Nun gilt es, die Runde mit den bestmöglichen Resultaten zu beenden. Vielleicht können wir noch drei, vier Plätze nach oben klettern. Unser Problem ist das Verletzungspech mit einem ständigen Kommen und Gehen. Da geht jeglicher Rhythmus verloren. Wir müssen uns steigern.“