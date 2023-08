Eishockey: Das Trainingslager der Schwenninger Wild Wings läuft gerade mal seit knapp zwei Wochen und schon möchten die Profis nur noch eins: spielen. Dazu haben sie an diesem Wochenende gleich doppelte Gelegenheit. Zunächst geht es heute Abend zum Schweizer Erstligisten EHC Kloten (Spielbeginn 19.30 Uhr, keine Zuschauer zugelassen, Liveticker und -radio unter www.schwenninger-wildwings.de), bevor man am Sonntag beim Erzrivalen in Freiburg gastiert (Beginn 18 Uhr in der Echte Helden Arena).

Am 31. Juli versammelte der neue Cheftrainer der Wild Wings seine Mannen das erste Mal auf dem Eis der Helios Arena. Knappe zwei Wochen hat die Mannschaft unter Steve Walker, seinem neuen Assistenten Tim Kehler, Torwarttrainer Jaakko Valkama und Skillscoach Kevin Richter dort geschuftet. Jeweils vier Tage hintereinander wurde trainiert, anschließend gab es ein oder zwei Tage frei. Zur Arbeit auf dem Eis und im Kraftraum kamen selbstredend einige Stunden Videostudium. „Die Jungs haben es satt, andere Spieler im Video zu sehen. Sie wollen jetzt selbst zeigen, was sie drauf haben“, berichtet Walker grinsend vor dem erste Test in Kloten.

Es gilt nun umzusetzen, was in den vergangenen Tagen bis in sehr kleine Details ausgearbeitet wurde. „Wir haben einen komplett neuen Trainerstab und spielen ein komplett anderes System als die vier oder fünf Jahre zuvor, die ich jetzt hier bin“, erklärt Daniel Pfaffengut. Der Stürmer geht bereits in seine sechste Saison mit den Schwenningern. „Es geht für uns darum, alles schnellstmöglich zu lernen. Wir werden extrem offensiv spielen. Wir müssen dieses System von Spiel zu Spiel mehr verinnerlichen. Es ist aber nicht so kompliziert wie es klingt. Wir wollen über die ganze Spielfläche Druck aufbauen. Die beste Defensivposition ist zugleich die beste Offensivposition, um in den Angriff zu kommen und Chancen zu kreieren. Wir wollen uns nicht zurückziehen“, präzisiert der 27-Jährige.

Nicht nur das System der Wild Wings hat sich somit geändert, auch der Kader ist etwas breiter geworden. Es wird deutlich mehr um einen Platz in der Aufstellung gekämpft werden müssen. „Wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf, jeder muss seine Bestleistung bringen, um überhaupt im Team zu sein“, weiß Pfaffengut, den es tatsächlich auch gleich im ersten Spiel mit einer Pause trifft. „Pfaffi, Uvira und Buchner werden in Kloten nicht im Kader sein“, teilte Walker mit.

Das allerdings wollte der Headcoach nicht als Fingerzeig verstanden haben. Vielmehr möchte der 50-Jährige in den Vorbereitungsspielen so oft wechseln wie möglich, was im Übrigen auch für den noch zu bestimmenden Kapitän gilt. „Wir werden nicht nur unsere Aufstellung immer wieder verändern, sondern auch in den einzelnen Reihen immer wieder umstellen“, sagt Walker, der bisher von der Arbeit mit seiner neuen Mannschaft sehr angetan ist. „Die Jungs haben viele tolle Fragen gestellt und jeder will sich jetzt zeigen. Es geht für jeden Spieler darum, seinen Platz in der Aufstellung zu erarbeiten.“

Die vorläufige Aufstellung für das Spiel in Kloten: Tor: Cody Brenner; Verteidigung: Peter Spornberger, Thomas Larkin; Will Weber, Ben Marshall; Daryl Boyle, Kai Zernikel; Alex Trivellato, Johannes Huß; Sturm: Tyson Spink, Tylor Spink, Phil Hungerecker; Filip Reisnecker, Zach Senyshyn, Kyle Platzer; Alexander Karachun, Ken André Olimb, Max Görtz; Philip Feist, Boaz Bassen, Daniel Neumann.