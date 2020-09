Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV TuS Immendingen – SV Öfingen 5:0 (2:0). Nach ausgeglichenem Beginn übernahm Immendingen immer mehr die Kontrolle und ging nach einer halben Stunde durch Florent Berisha verdient in Führung. Mit dem Pausenpfiff legte Finn Ebertsch zum 2:0 nach. Öfingen nahm sich viel für die zweite Hälfte vor, kassierte aber nach einer Stunde die kalte Dusche durch Giuseppe Lappanese. Danach war die Partie entschieden, Dennis Martin und Cedric Ebertsch trieben das Resultat in der Schlussphase noch in die Höhe. Tore: 1:0 (30.) Berisha, 2:0 (45.) Finn Ebertsch, 3:0 (61.) Lappanese, 4:0 (78.) Martin, 5:0 (83.) Cedric Ebertsch. ZS: 150. SR: Lukas Stiepermann (Villingen).

SV Hinterzarten – FC Lenzkirch 2:0 (2:0). Hinterzarten war die bessere Mannschaft und gewann verdient. Daniel Martin brachte die Hausherren in der Anfangsphase per Kopf nach Eckstoß von Jona Schuler in Führung. Noch vor der Pause legte Schuler zum 2:0 nach, als er einen schönen Spielzug durch das Zentrum erfolgreich abschloss. In einem ausgeglichenen zweiten Durchgang ließ Hinterzarten gegen Ende viele gute Chancen auf einen deutlichen Sieg liegen und traf einmal nur den Pfosten, sodass es beim verdienten 2:0 blieb. Tore: 1:0 (13.) Martin, 2:0 (43.) Schuler. ZS: 100. SR: Nikolaus Bauer (Freiburg).

SV Eisenbach – FC Löffingen II 7:0 (4:0). Klare Sache: Gegen schwache Löffinger hatte Eisenbach von Anfang an leichtes Spiel und setzte sich auch in der Höhe verdient durch. Marius Pfeiffer eröffnete den Torreigen nach 13 Minuten. Dann folgten ein Dreierpack von Marco Wirbser, zwei Treffer von Nilas sowie einer von Erik Sühling. Löffingen hatte kaum eine Chance und geriet in Minute 71 sogar noch in Unterzahl. Tore: 1:0 (13.) Pfeiffer, 2:0 (14.) Wirbser, 3:0 (35.) Wirbser, 4:0 (41.) Erik Sühling, 5:0 (55.) Niklas Sühling, 6:0 (77.) Niklas Sühling, 7:0 (84.) Wirbser. ZS: 100. SR: Samuel Kalmbach (Villingen). Rot: FCL (72.).

SG Unadingen/Dittishausen – SSC Donaueschingen 4:3 (3:1). In einem ausgeglichenen und unterhaltsamen Spiel begann der SSC sehr stark, kassierte dann aber das 0:1 durch Dominik Wolf per Freistoß. Zwar glich Thomas Minzer wenig später per Elfmeter aus, noch vor der Pause schlug die SG aber durch Christian Siebler und Jan Mantel zweifach zu. Nach gut einer Stunde traf erneut Minzer per Elfmeter zum 3:2, doch die SG war in Durchgang zwei etwas besser und entschied durch Jochen Weber die Partie. Tore: 1:0 (24.) Wolf, 1:1 (29.) Minzer (FE), 2:1 (36.) Siebler, 3:1 (42.) Mantel, 3:2 (65.) Minzer (FE), 4:2 (74.) Weber, 4:3 (86.) Kirch. ZS: 150. SR: Tobias Wursthorn (Schluchsee).

SG Kirchen-Hausen – FC Pfohren 5:2 (1:1). Die SG dominierte die ersten 20 Minuten und ging folgerichtig durch Andy Krukenberg in Führung. Dann schalteten die Hausherren einen Gang zurück, was die Gäste mit dem Ausgleich durch Tobias Sumser bestraften. In der zweiten Hälfte startete Kirchen-Hausen erneut stark, ging durch Julian Meßmer wieder in Führung und besorgte durch einen Doppelschlag von Krukenberg sowie Elias Stihl die Entscheidung. Krukenberg legte mit seinem dritten Treffer wenig später sogar noch das fünfte Tor nach. In der Schlussphase folgten zwei Platzverweise und der Pfohrener Ehrentreffer durch Fabian Reichmann. Tore: 1:0 (17.) Krukenberg, 1:1 (36.) Sumser, 2:1 (47.) Meßmer, 3:1 (54.) Krukenberg, 4:1 (56.) Stihl, 5:1 (64.) Krukenberg, 5:2 (87.) Reichmann. ZS: 160. SR: Karl Martin Dold. Rot: SG (77.), FCP (77.).

SG Schluchsee/Feldberg – SG Riedöschingen/Hondingen 0:1 (0:0). In einer ausgeglichenen Partie schaffte es keine Mannschaft, dauerhaft die Kontrolle zu übernehmen. Beide Seiten ließen gute Möglichkeiten aus. Das Tor des Tages fiel in Minute 75 durch Andreas Stöckele, der einen verlängerten Einwurf mit etwas Glück einköpfte. Unterm Strich ein etwas glücklicher Sieg der Gäste. Tore: 0:1 (75.) Stöckle. ZS: 200. SR: Andreas Sättele (Löffingen).