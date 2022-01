Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – Medipolis Science City Jena 55:74 (9:24, 27:23, 12:8, 7:19). Als klar wurde, dass die ohnehin schon arg gebeutelten wiha Panthers in ihrem Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Jena auf ihren verletzten Point Guard und Topspieler David Cohn (Fersensporn) verzichten mussten, gingen viele Fans und Beobachter wohl von einem klaren Auswärtssieg aus. Das Ergebnis war dann auch eine klare Sache – der Spielverlauf allerdings nicht immer.

Basketball Zu schwache erste Hälfte – Wiha Panthers verlieren bei Nürnberg Falcons Das könnte Sie auch interessieren

Ohne Cohn sowie den weiterhin gesundheitlich geschwächten Lennard Larysz stellte sich die Frage: Wer soll bei den Panthers eigentlich die Offensive führen? Einen weiteren echten „Ballhandler“, der Erfahrung in der Spielgestaltung hat, gibt es im Kader der Panthers nämlich nicht. Somit mussten die Schwenninger vor etwa 300 Zuschauern gegen den Tabellenzweiten Jena im Angriff mit Raiquan Clark als Aushilfs-Point Guard improvisieren.

Neuzugang Waverly Austin stopft den Ball. | Bild: Roger Müller

Dies funktionierte im ersten Viertel mit äußerst überschaubarem Erfolg. Ein anderes großes Problem in dieser Phase war die lasche Defensive. Die Jenaer Mannschaft, gespickt mit Spielern von Bundesliga-Qualität, kam mit ihrem starken Center Alex Herrera sowie mit ihren Schützen zu zahlreichen guten Abschlüssen. Dazu kam, dass den Panthers jegliche Qualität im Spielaufbau fehlte, sieben Ballverluste und nur neun Punkte im ersten Viertel waren dessen Ergebnis. Bereits nach zehn Minuten führten die Gäste mit 15 Punkten, ein Klassenunterschied war zu erkennen.

Wiha Panthers steigern sich

Dies änderte sich im zweiten Viertel. In dieser Phase erhöhte sich die Fehlerquote der Gäste, zudem steigerten sich die Panthers in der Abwehrarbeit. Dies führte zu einer besseren Schwenninger Offensive, die mit Kelvin Okundaye in der Regie etwas strukturierter und genauer spielte. Weil nun auch Grant Sitton sein Visier scharf gestellt hatte, kamen die Hausherren mit zehn Zählern in Folge wieder bis auf sechs Punkte heran. Jena antwortete aber souverän und stellte zur Pause auf 47:36 aus Gäste-Sicht.

Grant Sitton (am Ball) war mit 14 Punkten bester Panthers-Scorer. | Bild: Roger Müller

Die zweite Hälfte begann aus Schwenninger Sicht ordentlich. Zwar gelang in der Offensive weiterhin beileibe nicht alles, allerdings verteidigten sie giftig und forcierten einige Fehler des Gegners. Dieser blieb in den ersten viereinhalb Minuten ohne Korb, hielt dann aber seine Führung bis zum Ende eines wilden, zerfahrenen dritten Viertels konstant. Dennoch ging auch dieser Abschnitt an Schwenningen, vor dem Schlussviertel stand es 48:55.

Jena macht kurzen Prozess

In diesem machten die Panthers (drittschlechteste Defense der Liga) den Jenaern (zweitbeste Offensive) das Leben weiterhin enorm schwer und verteidigten aggressiv. Dadurch kam das Team von Trainer Alen Velcic sechs Minuten vor dem Ende wieder bis auf zwei Zähler an Science City heran. Doch dann legten die Titelfavoriten, begünstigt durch schlechte Schwenninger Defense, einen 16:0-Lauf hin und zogen deutlich davon. Das Spiel war entschieden, die Panthers zerfielen und kassierten eine am Ende klare Niederlage.

Am kommenden Dienstag haben die Panthers die Chance zu Revanche. Sollte zumindest David Cohn bis dahin nicht wieder fit werden, dürfte auch das Rückspiel in Jena eine Herkulesaufgabe werden.