Neuzugänge der Wiha Panthers : Ein junger Schwede will in Schwenningen zum Bundesligaspieler reifen

Basketball, ProA: In einem Land, wo die Sportstars für ihre Leistungen auf Skiern oder mit dem Ball am Fuß gefeiert werden, steckt der Basketball noch in den Kinderschuhen. Doch für den Schweden Felix Edwardsson war schon seit frühester Kindheit