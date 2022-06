Fußball-Bezirkspokal: (kat/ju/em) Am Donnerstag steigt einer der jährlichen Höhepunkte im Schwarzwälder Fußball-Jahr: Im Bonndorfer Waldstadion werden die Bezirkspokalsieger 2022 der Aktiven ermittelt. Auch in diesem Jahr werden zum Finaltag wieder mehrere Hundert Zuschauer erwartet.

Die Transfers und Personalien bei den Schwarzwälder Fußballern

Bezirkspokal-Endspiel der Frauen: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SG Niedereschach/Kappel (Donnerstag, 13 Uhr) – Zwei Bezirksligisten stehen sich im Frauenfinale gegenüber. Die Spielgemeinschaft aus Bad Dürrheim und Oberbaldingen schloss die Saison auf Rang sechs ab. Die SG Niedereschach/Kappel wurde Dritter. Die direkten Liga-Duelle endeten 1:1 in Niedereschach und 3:2 für die Gastgeber in Bad Dürrheim.

Die SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen kennt das Gefühl des Bezirkspokal-Sieges bereits. 2016 gewann die Spielgemeinschaft die Glastrophäe. Für die SG Niedereschach/Kappel wäre es die Premiere. Im Bezirkspokal sorgte das Team von Trainer Christoph Schwarzeit, wie auch in der Meisterschaft für Überraschungen. Im Viertelfinale schaltete Niedereschach/Kappel völlig unerwartet Pokalverteidiger und Bezirksliga-Meister FC Wolterdingen nach einem Elfmeterkrimi aus. Schwarzeit erwartet in Bonndorf eine Partie auf Augenhöhe und hat auch „richtig Bock“ mit seinem Team auf den Pokal.

„Mitentscheidend für unsere Finalteilnahme war, dass wir Wolterdingen besiegen konnten. Dann haben wir uns gesagt, dass wir die Sache auch zu Ende bringen und ins Finale einziehen wollen. Wir freuen uns natürlich riesig auf das Spiel und je näher es kommt, desto mehr steigt die Anspannung“, analysierte Julia Kopp, die Spielführerin der SG Niedereschach/Kappel

Bezirkspokal-Finale der Herren: SG Mönchweiler/Peterzell – FC Pfaffenweiler (Donnerstag, 16 Uhr) – Es kommt in der Bezirkspokal-Historie nicht oft vor, dass es ein B-Ligist bis ins Endspiel geschafft hat. Der Spielgemeinschaft aus Mönchweiler und Peterzell ist dies in dieser Saison gelungen. Dabei schaltete die Mannschaft mit Grafenhausen und Tennenbronn zwei Bezirksligisten aus. SG-Trainer Ralf Hellmer sieht sein Team allerdings als Außenseiter: „Wir sind klar der Underdog und haben nichts zu verlieren. Wir werden unser Bestes geben und ich bin überzeugt, dass wir den Zuschauern ein großartiges Spiel liefern. Natürlich gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, aber gegen uns muss man erstmal gewinnen.“ Das Finale sei ein außergewöhnlicher Tag für die Vereine der Spielgemeinschaft, die Verantwortlichen und die ehrenamtliche Helfern, die jahrelang gute Arbeit leisten. „Es ist einfach ein toller Höhepunkt und eine Belohnung für die Mannschaft. Wir freuen uns riesig auf das Spiel“, so Helmer abschließend.

Aller guten Dinge sind drei müsste es für den FC Pfaffenweiler heißen. Sowohl 2016 als auch 2019 verlor Pfaffenweiler das Bezirkspokal-Endspiel nach Verlängerung gegen den FV Tennenbronn. Diesesmal soll es endlich klappen mit dem Pokaltriumph. Johannes Guggolz, der Co-Trainer des Bezirksligisten, betont, dass seine Elf hoch motiviert in das Endspiel gehen wird: „Wir mussten auch im letzten Jahr im Halbfinale eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen, deshalb war unsere Mannschaft in diesem Jahr besonders hungrig im Pokalwettbewerb.“ Es sei auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn man im Pokalfinale auf einen „unbekannten“ Gegner trifft. Guggolz: „Solch eine Konstellation hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Es spricht für die Qualität einer Mannschaft, wenn sie im Finale steht. Egal, aus welcher Liga sie kommt.“

Für Patrick Anders und Guggolz ist das Endspiel zugleich die letzte Partie als Trainer-Duo in Pfaffenweiler. Sie werden den Verein verlassen.