von unserer Sportredaktion

Basketball, Pro A: Mit dem Deutsch-Kanadier Luka Dolman haben sich die wiha Panthers die Dienste eines jungen Guards gesichert, den kaum ein Team auf der Rechnung hatte. Seine Athletik und Schnelligkeit sollen dem Backcourt der Schwenninger zusätzliche Stabilität geben.

Noch der Vertragsverlängerung von Chris Frazier und der Verpflichtung von US-Spielmacher Lamonte Bearden ist die Kaderplanung der wiha Panthers für die kommende Spielzeit in der ProA weiter in vollem Gange. Mit Luka Dolman präsentieren die Doppelstädter nun einen weiteren Neuzugang, der eine der Überraschungen der Saison werden könnte.

Basketball „Die Bundesliga ist das große Ziel“ – SÜDKURIER-Interview mit Alen Velcic Das könnte Sie auch interessieren

Beim Namen Luka Dolman werden auch eingefleischte Basketballfans und Experten erstmal mit den Schultern zucken. Der 20-jährige Point Guard bringt mit einer Größe von 1,94 Meter, einer atemberaubenden Athletik, schneller Beinarbeit und einem starken Ballhandling eigentlich alle Attribute mit für eine erfolgreiche Karriere im Profibasketball mit. Bislang flog der Rechtshänder aber weit unter dem Radar einheimischer Teams.

Außerhalb des Blickfeldes deutscher Beobachter entwickelte sich Dolman in seinem Geburtsland Kanada zu einem viel versprechenden Spieler. Zunächst probierte sich der Athlet in unterschiedlichen Sportarten aus und galt auch als hoffnungsvolles Leichtathletiktalent. „Für Basketball habe ich mich entschieden, weil ich dafür die größte Leidenschaft entwickelt habe“, sagt Dolman.

Basketball „Ich will noch ein Jahr dranhängen“ – SÜDKURIER-Interview mit Kosta Karamatskos Das könnte Sie auch interessieren

Im Sommer 2019 schlosst sich Dolman dem Top-Basketballprogramm

der Ryerson University in Toronto/Kanada an und wollte auf der großen Bühne durchstarten. Doch eine Verletzung hinderte ihn daran, in der Saison 2019/2020 eingesetzt zu werden. Da die folgende Spielzeit Pandemie-bedingt ausfiel, entscheidet sich Dolman, das Programm zu verlassen.

Akribisch arbeitete weiter an seinem Spiel, und bereitete sich

auf seine Profikarriere vor. Diese beginnt der pfeilschnelle Guard nun im Heimatland seiner Mutter: „Meine Mutter stammt aus Bad Segeberg“, erklärt Dolman seine familiäre Verbindung zu Deutschland. „Mein Opa wohnt noch immer dort und ich habe weitere Verwandte in der Nähe von Lübeck und in Berlin. Es ist natürlich ein Traum für mich, dass ich durch den Basketball die Möglichkeit habe, in Deutschland leben und spielen zu können.“

Beim Probetraining in Schwenningen wusste Luka Dolman schnell zu überzeugen und zeigte sich begeistert von der Arbeit mit dem Trainerteam: „Der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe, in Schwenningen zu unterschreiben, war Coach Alen Velcic und die Vision, die er für den Klub hat. Wir haben beide eine grenzenlose Leidenschaft für den Basketball und glauben daran, dass sich harte Arbeit auszahlt. Ich will alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.“

Panthers-Trainer Velcic zeigt sich begeistert von dem Neuzugang: „Luka Dolman ist mit seiner Größe, Athletik und Schnelligkeit ein Riesentalent. Mir fällt kaum ein zweiter deutscher Spieler ein, der in seiner Altersklasse ähnliche Anlagen mitbringt. Luka wird uns auf den Guardpositionen genau die Stabilität und Vielseitigkeit geben, die uns in der vergangenen Saison manchmal fehlt“

Nachdem mit Chris Frazier, Lamonte Bearden und Luka Dolman bereits drei Guards für die kommende Spielzeit unter Vertrag stehen, soll in Kürze auch die Verpflichtung eines deutschen Big Man erfolgen.