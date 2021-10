von unserer Sportredaktion

Fußball: Einen rundum gelungenen Ehrungstag veranstaltete der Fußballbezirk Schwarzwald in Grüningen. Geehrt wurden all diejenigen Vereinsmitglieder, die seit Jahren im Fußballbezirk Schwarzwald ihren Vereinsaufgaben nachgehen und so für den reibungslosen Ablauf in ihren Vereinen sorgen. Auch Sven Hinterseh, Landrat des Schwarzwald Baar-Kreises, ließ es sich nicht nehmen, ein paar Grußworte und Danksagungen vorzunehmen.

In einer harmonischen Veranstaltung wurden folgende Personen geehrt: Werner Schubnell vom SV Titisee erhielt die DFB-Verdienstnadel und Dominik Grottke (VfB Villingen) den DFB-Fairplay-Preis. Willibald Hock vom SV Obereschach bekam die Goldene Verdienstnadel überreicht. Joachim Willmann (DJK Donaueschingen) freute sich über die Goldene Verdienstnadel und Klaus Ketterer (FC Neuhausen) über die Silberne Verdienstnadel.

Mit der Verbandsehrennadel ausgezeichnet wurden: Christoph Agostini (SV Göschweiler), Michael Amma (SV Aulfingen), Armin Bader (FC Bräunlingen), Florian Baumgarten (FV Möhringen), Markus Bienek (SV Schluchsee), Ernst Demattio (SV Hammereisenbach), Tobias Doering (FC Brigachtal), Robert Drzyzga (VfB Villingen), Joachim Fischer (SV/TuS Immendingen), Michael Fischer (SV St. Märgen), Eduar Frank (SV/TuS Immendingen), Michael Hauger (FC Brigachtal), Sabrina Kurth (DJK Donaueschingen), Norbert Kriegel (TuS Bonndorf), Markus Langenbacher (FC Wolterdingen), Sven Pacher (FC Bräunlingen), Frank Ritzmann (FC Brigachtal), Bernd Sakschewski (DJK Villingen), Herbert Steiger (FC Weiler), Martin Weiler (SV Häusern) und Gaby Weishaar (TuS Bonndorf).

Wurde mit der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet: Werner Schubnell vom SV Titisee. | Bild: Reinhold Welte

Die Verbandsehrenurkunde ging an: Anette Dresel (SV Göschweiler), Heinrich Drzyzga (VfB Villingen), Horst Jaud (DJK Villingen), Wilfried Jaud (DJK Villingen), Jürgen Kurth (SV/TuS Immendingen), Alexander Maier (DJK Donaueschingen), Alfons Metzler (FC Brigachtal), Franz Strobel (FC Brigachtal), Friedhelm Weißmann und Roland Weißmann (beide FC Brigachtal).