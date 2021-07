Fußball-Verbandsliga: Die Liga startet am Wochenende 6./7./8. August gleich mit dem einzigen Schwarzwald-Derby, einen kleinen Leckerbissen. Am Sonntag, 8. August, empfängt die DJK Donaueschingen den FC 08 Villingen U21. Ebenfalls in diesem Jahr, am 28. November, kommt es zur Rückrundenpartie in Villingen. Während die Donaueschinger am 2. Spieltag (14. August) beim Aufsteiger SV Durbachtal antreten müssen, ist die U21 des FC 08 einen Tag später Gastgeber für den SV Weil. Nach dem 12. Dezember beginnt die Winterpause, bevor die Saison am 5. März 2022 fortgesetzt wird.

