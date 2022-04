von unserer Sportredaktion

Eishockey: Die deutsche Nationalmannschaft startete am Montag in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai). Bundestrainer Toni Söderholm nominierte auch drei Spieler der Schwenninger Wild Wings für seinen vorläufigen Kader. Verteidiger Johannes Huß sowie die Angreifer Alexander Karachun und Daniel Pfaffengut gehören zum 24-köpfigen Aufgebot. Der 27-jährige Karachun ist einer von sieben Debütanten im DEB-Kader. Zum Trainerteam von Söderholm gehören unter anderem die beiden Finnen Petteri Väkiparta (Assistenztrainer) und Ilpo Kauhanen (Torwarttrainer). Beide waren bereits bei den Wild Wings tätig.

Wild Wings „Wir müssen aus den Fehlern lernen“ – Interview mit Christoph Sandner Das könnte Sie auch interessieren

Die Vorbereitung startet im tschechischen Chomutov mit fünf Trainingseinheiten. Am Donnerstag und Freitag finden die Testspiele gegen die Gastgeber statt. Die Partie am Donnerstag beginnt um 17 Uhr und wird bei Sport1 und Magenta-Sport live übertragen. Das Spiel am Freitag startet bereits um 15 Uhr. Magenta-Sport übertragt diese Begegnung live.

Wild Wings „In Schwenningen muss ein anderer Wind wehen“ – klare Worte von Johannes Huß Das könnte Sie auch interessieren

Nach den Tests in Tschechien folgen die Kurztrainingslager in zwei, drei und vier sowie weitere Testspiele. Zunächst geht es nach Rosenheim (19. bis 23. April), dann nach Dresden (26. bis 30. April) und zum Abschluss nach Schwenningen (5. bis 8. Mai). In der Schwenninger Helios-Arena bestreitet die deutsche Nationalmannschaft am 8. Mai gegen Österreich die WM-Generalprobe. Eintrittskarten für die Testspiele in Deutschland gibt es im Internet unter:http://www.deb-online.de/tickets