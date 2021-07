Torreicher 5:3-Erfolg gegen SG Neustadt am Samstag in Grafenhausen

Fußball-Bezirkspokalfinale, A-Junioren: SG Oberes Bregtal – SG Neustadt 5:3 (3:1). Das Bezirkspokal-Finale der A-Junioren am Samstag in Grafenhausen hielt zumindest in der ersten Halbzeit, was es im Vorfeld versprochen hatte. Beide SG-Teams