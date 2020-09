Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – SC Konstanz-Wollmatingen 8:1 (3:1). Im Villinger Stadion legte die A-Jugend der Nullachter einen Saisonstart nach Maß hin. Dabei fand das Team von Trainer Reiner Scheu jedoch nur schwer in die Partie und zeigte sich sehr nervös. Dennoch führten die Nullachter nach Toren von Samet Yilmaz und Hadi Karaki zur Pause bereits mit 3:1. Im zweiten Durchgang war dann ein klarer Qualitätsunterschied sichtbar. Zudem schwächte sich Konstanz mit einer roten Karte selbst, sodass die einseitige Partie zu einem Schützenfest verkam. Die acht Tore verteilten sich auf Seiten der Nullachter lediglich auf zwei Schultern, die überragenden Samet Yilmaz und Hadi Karaki erzielten jeweils vier Stück. „Mit der ersten Hälfte war ich gar nicht zufrieden, dann haben wir es aber gut gemacht und schön kombiniert. Auftakt gelungen“, bilanziert Trainer Scheu. Durch den Kantersieg ist dessen Mannschaft erster Tabellenführer der neuen Saison. Tore: 1:0 (16.) Yilmaz, 2:0 (28.) Karaki, 2:1 (32.), 3:1 (40.) Karaki, 4:1 (56.) Karaki, 5:1 (65.) Karaki, 6:1 (70.) Yilmaz, 7:1 (74.) Yilmaz, 8:1 (78.) Yilmaz. ZS: 150. SR: Enis Morat (Schwenningen).

Dreierpack von Profft

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – PTSV Jahn Freiburg 5:0 (2:0). Zweiter Kantersieg für die Villinger U 17 im zweiten Spiel. So deutlich wie das Ergebnis waren die Kräfteverhältnisse auf dem Platz jedoch nicht. Villingen brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Farin Wehrle brach dann in Minute 19 nach Zuspiel von Marvin Waldvogel den Bann. Wehrle legte zugleich wenig später das 2:0 von Nico Kroh auf. In Hälfte zwei trumpfte dann Justin Profft mit einem lupenreinen Hattrick groß auf und schraubte damit das Ergebnis in die Höhe. „Wir mussten 100 Prozent abrufen. Der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht und war sehr energisch. Justin Profft war bärenstark“, bilanziert Villingens Trainer Daniel Miletic. In der Verbandsliga-Tabelle sind die Nullachter nun Spitzenreiter und Gejagter. Tore: 1:0 (19.) Wehrle, 2:0 (39.) Kroh, 3:0 (42.) Profft, 4:0 (44.) Profft, 5:0 (73.) Profft. ZS: 50. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

Höll ist sprachlos

Verbandsliga, B-Jugend: SG Kuppenheim – SG Bräunlingen 4:0 (3:0). (cl) Die Zähringerstädter fanden gut in die Partie und erspielten sich mehrere Chancen, die jedoch alle ungenutzt blieben. Die Gastgeber zeigten sich deutlich effektiver und lagen nach 38 Minuten mit 3:0 in Führung. Alle drei Treffer resultierten aus Kontersituationen. Im zweiten Spielabschnitt war den Grün-Weißen die Nervosität anzumerken. Das Spiel verlor an Klasse und Tempo und den Jugendlichen der SG gelang kein Treffer mehr. Die Kuppenheimer dagegen machten das 4:0 (62.). „Ich bin sprachlos. Das Ergebnis drückt nicht die Art und Weise aus, wie wir Fußball gespielt haben. Kuppenheim war keine vier Tore besser. Wir machen das Spiel und die Gastgeber die Tore. Wir müssen das Spiel jetzt ganz schnell aus den Köpfen bekommen, denn am nächsten Wochenende wartet mit dem FC 08 Villingen ein ganz dicker Brocken auf uns“, sagte ein maximal frustrierter Trainer Daniel Höll der SG Bräunlingen.

Viel Lob von Redzepagic

C-Junioren Verbandsliga: FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen 0:5 (0:4). Einen in allen Belangen überzeugenden Sieg fuhr die Villinger U 15 zum Saisonstart ein. Louis Schmidt brachte die Gäste nach sieben Minuten artistisch im Fallen in Führung, ehe drei Tore binnen fünf Minuten vor der Pause die Partie entschieden. Besonders schön war der Treffer zum 0:2 durch Melih Tiryaki, der eine sehenswerte Kombination abschloss. In Hälfte zwei verwaltete der FC 08 das Ergebnis problemlos, Mikail Uyanik setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. „Das war eine richtig souveräne Leistung. Die Abwehr stand sicher wie eine deutsche Eiche und das Kurzpass-Spiel funktionierte sehr gut“, lobte Villingens Trainer Haris Redzepagic seine Jungs. Tore: 0:1 (7.) Schmidt, 0:2 (30.) Tiryaki, 0:3 (32.) Wendland, 0:4 (34.) Uyanik, 0:5 (69.) Uyanik. ZS: 50. SR: Erich Radtke (Maulburg).