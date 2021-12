Basketball, ProA: Tigers Tübingen – wiha Panthers Schwenningen 74:73 (13:19, 23:13, 10:24, 28:17). Was für eine Schlussphase: Sechs Sekunden vor dem Ende drehten die Tigers Tübingen ein fast schon verloren geglaubtes Spiel und setzten sich damit gegen auf dem Zahnfleisch gehende Panthers durch.

Das Neckar-Derby begann nervös, vor allem von Seiten der Tigers. Diese leisteten sich alleine im ersten Viertel acht Ballverluste. Dadurch mussten die Panthers, die nach wie vor nur acht Spieler zur Verfügung haben, gar nicht so stark spielen, um den ersten Abschnitt mit einer 19:13-Führung zu beenden.

Tübingens Center Daniel Keppeler (vorne) blockt einen Korbleger von Kelvin Okundaye. Keppelers Länge war vorne wie hinten ein Problem, das die Panthers vor allem in der ersten Hälfte nicht in den Griff bekamen. | Bild: Maurice Sauter

Ein paar Minuten und zwei krachende Dunks von Daniel Keppeler später waren die Hausherren aber wieder zurück im Spiel und kontrollierten die Partie. Die Offensive der Panthers spielte im zweiten Viertel abgesehen von ein paar Fastbreaks und Einzelaktionen von Raiquan Clark äußerst dürftig. Folgerichtig ging das Team von Trainer Alen Velcic mit einem knappen 32:36-Rückstand in die Pause.

Gutes drittes Viertel der Panthers

Die zweite Hälfte begann aus Schwenninger Sicht mit einem 7:0-Lauf zunächst gut, doch Tübingen konterte seinerseits mit acht Zählern in Folge. Danach ging es auf mäßigem Niveau ausgeglichen weiter, ehe Schwenningens Point Guard David Cohn gegen Ende des dritten Viertels aufdrehte. Vor dem Schlussviertel führten die Panthers mit 56:46.

Panthers-Trainer Alen Velcic (links) durchschritt ein Wellenbad der Gefühle: Mal zufrieden, mal sauer wie in diesem Bild. | Bild: Maurice Sauter

Ihren Lauf setzten die Panthers auch im vierten Abschnitt fort. Plötzlich bewegten die Gäste den Ball sehr schön und erspielten sich ein ums andere Mal einfache Abschlüsse am Korb. Dadurch bauten die Panthers ihre Führung bis auf 17 Zähler aus. Die Tigers gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten mit einem 11:0-Lauf wieder. Die gut gefüllte Paul-Horn-Arena kochte. Bei den Panthers, die in der zweiten Hälfte überhaupt nicht durchwechselten, spielte nun auch der Kräfteverschleiß eine Rolle. So kam es, wie es kommen musste: Mit zwei Punkten im Rückstand, verloren die Panthers sechs Sekunden vor dem Ende den Ball, der Finne Aatu Kivimäki drückte den Dreier rein. 74:73 für die Tigers, die Halle rastete aus, die Panthers waren bedient.