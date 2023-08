Eishockey: Drei Wochen vor dem Start in die DEL-Saison wird es für die Wild Wings langsam ernst. Noch einmal nutzt Trainer Steve Walker die beiden Vorbereitungsspiele an diesem Wochenende zum ausgiebigen Testen. Dabei treffen die Schwenninger am Freitag (19.45 Uhr) in der Bodensee Arena in Kreuzlingen auf die SCL Tigers, und am Samstag (19 Uhr) auf den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau.

Eishockey Wild Wings-Neuzugang Thomas Larkin ist im Herzen ein Italiener Das könnte Sie auch interessieren

Einen „richtigen“ Sieger wird es bei der diesjährigen Austragung des Turniers nicht geben, dafür nehmen nun aber sechs Mannschaften teil. Neben den Schwänen, den SCL Tigers aus Langnau im Emmental und dem Lokalmatadoren Thurgau sind die Augsburger Panther, sowie der Zweitligist ESV Kaufbeuren und die Rapperswil-Jona Lakers dabei, wobei Kaufbeuren und Rapperswil je nur ein Spiel bestreiten, aber als ein Team gewertet werden. Gespielt wird außer in Kreuzlingen auch in Herisau. Der Sieger ergibt sich aus den gewonnenen Punkten.

„Wir wollen natürlich gewinnen“, sagt Schwenningens Trainer Walker ganz klar. Die guten Voraussetzungen in Kreuzlingen mit einem angeschlossenen Hotel wurden auch in diesem Sommer wieder als Trainingslager genutzt. Entsprechend wird nicht nur auf dem Eis trainiert, sondern nebenher auch Teambuilding betrieben. Neben Beachvolleyball und einem gemeinsamen Abendessen standen weitere Aktionen auf dem Programm. „Es ist wunderschön hier und wir haben Spaß. Im Alltag mit Familien ist man doch eher mit denselben Spielern unterwegs, doch hier sollen die Jungs ein gewisses Grundvertrauen zueinander aufbauen“, erklärt der Headcoach.

Eishockey „Ich könnte nicht glücklicher sein“ – euphorischer Wild Wings-Neuzugang Ben Marschall Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Spiel will der 50-Jährige genau das erreichen, allerdings auf eher ungewöhnlichem Wege. Im fünften und sechsten Testspiel wird Walker mit der fünften und sechsten Aufstellung an den Start gehen. „Ich kreiere bewusst Chaos, lasse noch keine intensive Chemie zwischen einzelnen Spielern zu. Das kostet uns natürlich manches Tor, dafür fördert es die Kommunikation. So können sich die Spieler später in der Saison besser auf Veränderungen einstellen“, veranschaulicht der Kanadier seinen Plan.

Für die Partie gegen das Swiss National League-Team aus Langnau bedeutet dies, dass Alexander Karachun, Ken André Olimb und Viktor Buchner zuschauen werden. Der zuletzt angeschlagene Thomas Larkin ist wieder dabei, das Tor wird Joacim Eriksson hüten. Gegen Thurgau erhält Cody Brenner seinen dritten Einsatz im Tor, drei andere Akteure werden pausieren.