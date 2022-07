Leichtathletik: Der Donaueschinger Christoph Kessler hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (Oregon/USA) nur ganz knapp das anvisierte Halbfinale über 1500 Meter verpasst. Im ersten Vorlauf überquerte Kessler als Zehnter mit der Zeit von 3.37,57 Minuten die Ziellinie. Da sich nur die ersten Sechs direkt fürs Halbfinale qualifizierten, galt es für den Schwarzwälder nun den zweiten und dritten Vorlauf abzuwarten, ob seine Zeit fürs Weiterkommen reicht. Am Ende fehlten dem 27-Jährigen lediglich 14 Hundertstel zum Halbfinal-Einzug. Kessler hatte danach gemischte Gefühle: „Ich bin alles in allem zufrieden mit meinem Rennen. Wenn man aber so nah dran ist, fragt man sich natürlich, ob man irgendwo einen Fehler gemacht hat. Direkt nach dem Wettkampf war ich auch ein bisschen enttäuscht.“

Am Donnerstag macht sich der Donaueschinger wieder auf die Heimreise und wenige Tage später fällt die Entscheidung, ob er nach seiner WM-Premiere auch bei der Heim-Europameisterschaft Mitte August in München dabei sein wird. Kessler ist zuversichtlich, dass er bei der EM zum deutschen Aufgebot gehört.