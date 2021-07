Fußball-Verbandspokal, Qualifikation: FV Marbach – FC Gutmadingen 2:3 (2:2, 0:1) n.V. In einer spannenden Pokalpartie kam der FC Gutmadingen glücklich weiter und trifft am Samstag (16 Uhr) in der 1. Hauptrunde zuhause auf den Bezirksligisten