Tennis: Die Paarungen für die 1. Runde beim olympischen Tennis-Turnier in Tokio (Japan) wurden ausgelost. Der Furtwanger Dominik Koepfer trifft auf den Argentinier Facundo Bagnis. Für den Schwarzwälder bei seiner Olympia-Premiere eine lösbare Aufgabe. Bagnis steht aktuell auf Rang 80 der Weltrangliste, Dominik Koepfer auf Position 57. Gewinnt der Furtwanger sein Auftaktmatch, trifft er in der 2. Runde auf den Sieger der Partie Felix Auger Aliassime (Kanada) gegen Andy Murray (Großbritannien). Murray hat die letzten zwei olympischen Tennisturniere 2012 und 2016 gewonnen. Das Turnier in Tokio beginnt am Samstag.

