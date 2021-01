Tennis: Dominik Koepfer plante ursprünglich, in dieser Woche das ATP-Turnier in Delray Beach (Florida/USA) zu spielen. Der Furtwanger sagte jedoch seine Teilnahme ab. „Die Gefahr, danach in Quarantäne zu müssen, war mir zu groß“, meinte der 26-Jährige. In der kommenden Woche macht sich Koepfer auf den Weg von seiner Wahlheimat Tampa Bay (Florida) in Richtung Australien. Dort startet die Nummer 66 der Weltrangliste in der ersten Februar-Woche beim ATP-Turnier in Melbourne. An gleicher Stelle findet ab 8. Februar das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres, die Australian Open, statt. Es ist zugleich das einzige Grand Slam-Turnier, das Koepfer bislang noch nicht gespielt hat. Um den Tennis-Profis Spielpraxis zu ermöglichen, aber in Corona-Zeiten das Reisen so gut es geht zu verhindern, finden in Melbourne vor den Australien Open zeitgleich fünf Turniere statt.

