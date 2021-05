Tennis: Dominik Koepfer steht beim ATP-Turnier in Genf (Schweiz) im Achtelfinale. Hier trifft der Furtwanger in der Runde der letzten 16 auf den Spanier Feliciano López, der sich in der ersten Runde gegen den Kemptener Daniel Altmaier in zwei Sätzen durchsetzte. Das Duell zwischen Koepfer und Lopez ist für heutigen Mittwoch geplant.

Auf dem Weg in Runde zwei hatte Dominik Koepfer zum Auftakt ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. In einem wahren Tennis-Krimi setzte er sich mit 6:7, 7:6 und 6:4 gegen den Franzosen Benoit Paire durch. Der Furtwanger ließ sich dabei weder vom verlorenen ersten Satz noch von einer knapp zweistündigen Regenunterbrechung aus dem Konzept bringen. Nach 2:35 Stunden verwandelte die Nummer 59 der Weltrangliste gegen den um 23 Ränge besser platzierten Paire seinen ersten Matchball.

Die Partie war an Spannung kaum zu überbieten. Zwei Sätze lang gab keiner der beiden ein Aufschlagspiel ab. Somit musste in den ersten zwei Durchgängen jeweils der Tiebreak entscheiden. Hier hatte zunächst Benoit mit 10:8 knapp die Nase vorn, den zweiten Tie-Break entschied Koepfer mit 7:5 für sich.

Erst im dritten Satz zeigten die zwei Kontrahenten ihr wahres Können. Koepfer gab sein Service zweimal ab, schaffte jedoch drei Breaks und sicherte sich somit den Einzug in die Runde der letzten 16.