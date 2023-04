Tennis: Dominik Koepfer kann wieder jubeln. Nach schweren, verletzungsbedingten Monaten feierte Koepfer einen Turniersieg beim ATP-Challenger in Mexiko City. Innerhalb einer Woche war der 28-Jährige in sechs Partien erfolgreich. Besonders bemerkenswert ist, dass Koepfer sich in Mexiko als Qualifikant ins Hauptfeld arbeiten musste. Der krönende Abschluss war der Dreisatzsieg im Finale gegen den Argentinier Thiago Tirante. Es war zudem sein erster ATP-Turniersieg auf Sand.

Schlüsselszene im zweiten Satz

Schlüsselszene des Endspiels war der Ballwechsel beim Stand von 6:2, 4:3 und 40:15 für den Argentinier. Koepfer machte nicht nur diesen Punkt. Fortan bestimmte er die Partie, gewann den zweiten Satz mit 6:4 und den dritten Durchgang mit 6:2.

Dominik Koepfer Der Mann mit dem Kämpferherz

Der Schwarzwälder macht durch seinen Erfolg einen großen Sprung in der Weltrangliste. Vor dem Turnier stand er auf Position 262 und wird im neuen Ranking mindestens 80 Plätze besser platziert sein.