von unserer Sportredaktion

Tennis: Bei den Australian Open ist der nächste Deutsche ausgeschieden. Dominik Koepfer war gegen Dominic Thiem völlig ohne Chance – und hadert mit seiner negativen Körpersprache.

Ein guter erster Satz reichte gegen den US-Open-Champion und Titel-Mitfavoriten nicht: Dominik Koepfer schied bei den Australian Open als vorletzter Deutscher in der Herren-Konkurrenz aus. Der 26 Jahre alte Tennisprofi aus Furtwangen verlor am Mittwoch in Melbourne in der zweiten Runde gegen den an Nummer drei gesetzten Österreicher Dominic Thiem 4:6, 0:6, 2:6 und konnte dabei nur im ersten Durchgang mithalten.

Dominik Koepfer Zwischen Daviscup, einer Corona-Infektion und einem Duell gegen Djokovic – so war Dominik Koepfers bewegtes Jahr Das könnte Sie auch interessieren

„Ich habe gut angefangen, war gut im Spiel und hatte meine Chancen“, sagte Koepfer. Er begann gegen Thiem in der Tat stark und zeigte zunächst keine Angst vor dem großen Favoriten. Beim Stand von 3:2 hatte der Davis-Cup-Profi zwei Breakbälle, konnte diese aber nicht nutzen. Stattdessen nahm Thiem dem Schwarzwälder wenig später selbst den Aufschlag ab und war fortan nicht mehr zu stoppen.

Tennis „Es hat riesen Spaß gemacht“ – SÜDKURIER-Interview mit Dominik Koepfer Das könnte Sie auch interessieren

Nach 42 Minuten holte sich Thiem den ersten Satz und erreichte danach ungefährdet die dritte Runde. „Da hat er mich teilweise links, rechts geschickt“, sagte Koepfer. Er verlor fünf Aufschlagspiele in Serie, ehe er im dritten Satz noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben konnte. „Ich habe viel mit mir selber gehadert und Energie verschwendet, eine schlechte Körpersprache gehabt“, räumte Koepfer ein. Er sei „sehr negativ auf dem Platz mir selbst gegenüber“ gewesen. Nach 1:39 Stunden verwandelte Thiem seinen ersten Matchball. „Er war zu Beginn on fire“, sagte der Österreicher über seinen deutschen Kontrahenten. „Nach dem ersten Satz hat alles geklappt. Ich bin super happy, weil ich einen starken Gegner geschlagen habe“, sagte der Weltranglisten-Dritte.