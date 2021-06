Tennis: Klasse Auftritt von Dominik Koepfer: Der 27-jährige Tennisprofi aus Furtwangen bezwang in seinem Zweitrunden-Einzel am Donnerstagmittag in Paris den US-Amerikaner Taylor Fritz in vier Sätzen mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:4 und zog bei den French Open