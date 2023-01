Das Hin und Her auf der Trainerposition der DJK Villingen hat ein Ende. Mario Bibic wir aber der Rückrunde beim Bezirksligisten an der Seitenlinie stehen. Gleich zwei Trainerwechsel mussten die Villinger in der Hinrunde durchmachen. Zuletzt übernahm Vorsitzender Dominik Beha den Posten als Interimslösung. Wie der Verein in seiner Mitteilung schreibt, sei Bibic ein absoluter Wunschkandidat, der auch langjährige Trainererfahrung mitbringt. Unter anderem Trainierte er den SV Obereschach und den FC Kirchberg. Zuletzt stand er beim FC Rottweil 08 an der Seitenlinie. Mit Bibic streben die Villinger eine langfristige Entwicklung an, wie der Verein mitteilt.

Auch im Kader tut sich etwas. Mit Robin Müller begrüßt die DJK einen Spieler, der erst im Sommer zum Ligakonkurrenten SV Aasen abwandert war, seinen Wechsel aber bereute. Er kehrt zur Rückrunde zurück zur DJK Villingen.

Seit Montag befindet sich die Mannschaft auch in der Vorbereitung für die zweite Hälfte der Saison. Das vergangene Jahr schloss die DJK auf dem 16. Tabellenplatz ab. Am 4. März startet für die Bibic-Truppe die Rückrunde zu Hause gegen den SV Hinterzarten.

Auch die zweite Mannschaft der DJK Villingen startet mit einem neuen Trainerduo in das neue Jahr. Kevin Trostka und Torben Hunck werden das Team in der Rückrunde führen. Sie hatten nach der Trennung von Gökczen Sarikaya im Herbst die Mannschaft übernommen. Nun sollen sie auch die langfristige für die Kreisliga-B-Mannschaft sein.