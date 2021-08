Fußball-Verbandsliga: SC Durbachtal – DJK Donaueschingen 3:0 (3:0). Auch im zweiten Saisonspiel kassierte die DJK Donaueschingen eine Niederlage: Beim SC Durbachtal war die Partie praktisch schon nach der ersten Hälfte entschieden.

Stark ersatzgeschwächte Allmendshofener erhielten bereits nach sechs Minuten eine kalte Dusche, als Durbachtal durch ein Eigentor von Ahmet Colak mit 1:0 in Führung ging. Die DJK hatte nur zwei Minuten später die Chance, diesen Fehler zu reparieren, doch Andreas Albicker traf nur den Pfosten.

Zwei entscheidende Strafstöße

In der Folge war das Team von Trainer Tim Heine die aktivere und ballsicherere Mannschaft, die sich auch die besseren Chancen herausspielte. Alieu Sarr per Kopf und Kevin Hoheisel ließen aber die besten Gelegenheiten liegen. Dies rächte sich: In Minute 32 erhöte Michael Kühne per Elfmeter für die Gastgeber. Und es kam noch schlimmer für die DJK: Schiedsrichter Johannes Bacher zeigte kurz vor der Pause erneut auf den Punkt im Donaueschinger Strafraum, diesmal war der Pfiff aber sehr umstritten. Kühne interessierte dies nicht, er traf zum 3:0. Dies war auch der Pausenstand.

Mit diesem Rückstand, einem dezimierten Kader und 31 Grad Celsius Hitze auf dem Platz hatte die DJK ihrem Gegner in Hälfte zwei wenig entgegenzusetzen. Stattdessen hatte sie Glück, dass Durbachtal seine Konterchancen nicht konsequent ausspielte. Somit blieb es beim verdienten 3:0 für die Hausherren.

Tore: 1:0 (6.) Colak (ET), 2:0 (32.) Kühne (FE), 3:0 (42.) Kühne (FE). ZS:100. SR: Johannes Bacher (Freiburg).