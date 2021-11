Fußball-Verbandsliga: FC Waldkirch – DJK Donaueschingen (Samstag, 14.30 Uhr). Zum Auftakt einer Serie von vier Auswärtsspielen in Folge gastieren die Donaueschinger als klarer Außenseiter beim Tabellendritten Waldkirch. Hoffnung sollte den Grünweißen machen, dass sie gegen die beiden vor Waldkirch platzierten Teams bisher mit die besten Leistungen gezeigt haben. Sowohl in Denzlingen (3:5) als auch gegen Offenburg (2:2) unterstrichen die Baaremer, dass sie Favoriten durchaus ärgern können. Auch das 2:2 gegen Pfullendorf passt in diese Kategorie. Aufpassen müssen die Donaueschinger auf Top-Torjäger Sandro Rautenberg, der für Waldkirch schon zwölf Treffer erzielte. Zuletzt trafen sich beide Teams in einem Punktspiel im September 2019 in Allmendshofen. Damals setzte sich die DJK mit 2:0 Toren durch.

Waldkirch hat aus den vergangenen vier Partien zwölf von zwölf möglichen Punkten geholt. Die Mannschaft ist aktuell eine der großen Überraschungen in der Liga. Neben Rautenberg ist Spielertrainer Fabian Nopper, früher in der U19 des SC Freiburg und beim Bahlinger SC am Ball, einer der Erfolgsgaranten. „Waldkirch hat Tuchfühlung zu Platz eins und wird gegen uns alles daransetzen, die Erfolgsserie auszubauen. Um überhaupt den Hauch einer Chance zu haben, müssen wir an unsere Leistungsgrenzen gehen“, fordert DJK-Trainer Tim Heine.

Unter der Woche hatten einige Spieler, aber auch Heine selbst, mit Erkältungen zu kämpfen. Ob alle Akteure bis Samstag wieder fit sind, wird sich kurzfristig entscheiden. Ebenso offen ist, ob Abwehrchef und Co-Trainer Jonas Schwer nach seiner Muskelzerrung wieder einsatzfähig ist. Heine und Schwer wollen noch abwägen, ob das Risiko eines Einsatzes von Schwer zu verantworten ist. Gleiches gilt für Tobias Wild, der aus einer noch längeren Verletzungspause kommt und im Training zusehends Fortschritte macht. „Es gibt bis zur Winterpause für uns noch weitere wichtige Spiele, in denen ich gerade diese zwei Akteure brauche“, so Heine. Bei Wild schließt er einen Einsatz in der Anfangsformation aus, da der Rückstand noch zu groß sei.

Fehlen wird die kommenden zwei Spiele Hendrik Hölzenbein, der zuletzt eingesprungen war. Wieder dabei, und wohl auch in der Startformation ist Aaron Mößner nach seiner Sperre. Auch Ahmet Colak ist ein Kandidat für die erste Elf. Möglicherweise auch wieder Luis Fritschi, sodass die Defensivreihe wieder aufgefüllt wäre. Ins Tor kehrt Pascal Weisgerber nach einem Spiel Pause zurück.

Die Donaueschinger wollen auch als Außenseiter nicht mit leeren Händen zurückkehren. „Unser Ziel muss es sein, bis zur Winterpause Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld zu halten“, wünscht sich Heine. Aktuell beträgt der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz acht Punkte – exakt so viele, wie die Allmendshofener bisher geholt haben.