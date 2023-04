Nach Cody Brenner, Max Görtz und Filip Reisnecker vermelden die Schwenninger Wild Wings einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. Nach sieben Spielzeiten mit den Adler Mannheim wechselt der Italiener Thomas Larkin zum Schwarzwälder Club, wo er auch auf seine Nationalmannschaftskollegen Alex Trivellato und Peter Spornberger treffen wird. Der DEL-Champion von 2019 sammelte in der Liga bislang 103 Punkte, wobei er in 310 Partien auf dem Eis stand. Nach drei Jahren in der AHL kam der in London geborene Rechtsschütze 2015 über Medvescak Zagreb zurück nach Europa.

Mit Blick auf seine neue Aufgabe haben den Verteidiger vor allem die Charaktere auf und neben dem Eis überzeugt. „Die Vorfreude auf Schwenningen ist riesig. Neben meinen Kollegen aus der Nationalmannschaft treffe ich mit Phil Hungerecker und Will Weber sowie den Spink-Zwillingen auf viele bekannte Gesichter. Alle haben sehr viel Positives über die Organisation berichtet, sodass meiner Familie und mir die Entscheidung nicht schwergefallen ist“, wird Larkin in der Pressemitteilung des Vereins zitiert und sagt weiter: „Die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, hat mir schon letztes Jahr imponiert. Ich bin ein Kämpfertyp und die Wild Wings sind ein sehr stolzer Club mit begeisterungsfähigen Fans.“

Für Geschäftsführer Stefan Wagner ist der 32-Jährige eine wichtige Stütze im Defensivverbund für die neue Saison. „Thomas bringt alles mit, was einen richtig guten Zwei-Wege-Verteidiger auszeichnet. Seine Qualitäten in der eigenen Zone sind unbestritten und mit seinem kontrollierten sowie präzisen Spielaufbau kann er auch unsere Offensivaktionen initiieren. Ich freue mich auf einen erfahrenen Siegertypen, der auch in der Kabine mit der entsprechenden Mentalität vorangehen wird.“