von Tina Fröhlich

Mit viel Aufwind unter den Flügeln waren die Wild Wings in die Hauptstadt gereist. Zuletzt feierten die Schwenninger drei Sieg in Folge, punkteten in den vergangenen sieben Partien. Der Aufschwung führte sie bis auf Platz zehn und ist eng verbunden mit der Rückkehr von Alexander Karachun. „Ich will es nicht an mir festmachen, ich wollte einfach Schwung reinbringen. Wir spielen einfacher, warten nicht auf die ideale Chance und sind aggressiver vor dem Tor“, wehrte der Stürmer diese Einschätzung ab. Zurück in die Schwäne-Mannschaft kehrte nach einwöchiger Verletzungspause Daniel Pfaffengut, der als Mittelstürmer zwischen Florian Elias und Sebastian Uvira agierte.

Wie schon so häufig in den letzten Spielen gelang den Neckarstädtern ein Start nach Maß. 73 Sekunden waren gespielt als ein geradliniger Angriff über Tyson und Tylor Spink von Phil Hungerecker per Direktabnahme zum frühen 1:0 führte. Doch so richtig konnte Schwenningen diesen Schwung nicht mitnehmen, wirkte phasenweise seltsam energielos. Berlin konnte so ins Spiel finden, kam aber schließlich durch eine schöne Einzelaktion mit einem feinen Handgelenkschuss von Leo Pföderl zum 1:1 (6.).

Berlin dreht die Partie

Die Eisbären machten nun die neutrale Zone besser zu, waren aggressiver und erhielten zudem eine Überzahlmöglichkeit. Die Strafzeit gegen Brandon DeFazio nutzten sie nach einem abgefälschten Schuss von Frank Hördler zum 1:2. Es war insgesamt ein etwas zäher Auftritt der Wild Wings, auch wenn sie gegen Ende des Startdrittels nochmals etwas Gas gaben.

Dieses gesteigerte Engagement nahmen sie mit in den Mittelabschnitt, konnten sich in der Folge auch mal länger in der Offensivzone festsetzen. Große Chancen waren Mangelware, die zunächst einzige vergab Pfaffengut. Da brauchte es eben wieder einmal die Spinks. Tylor sorgte nach einem Schuss von John Ramage aus dem Zweikampf für das 2:2 in der 31. Minute.

Schwenningen kommt zurück und sichert sich den Sieg

Die Gäste blieben nun dran, entwickelten mehr Dynamik. Aber auch diese Phase dauerte nicht sehr lange, das Spiel verflachte. Bis zur letzten Minute der zweiten 20 Minuten. Nach einem Karachun-Schuss rutschte Berlins Torhüter Tobias Ancicka die Scheibe durch, Miks Indrasis reagierte blitzschnell und schob zum 3:2 ein.

Durch zwei Überzahlsituationen blieb Schwenningen auch im Schlussdrittel zunächst am Drücker, konnte aber seine vier bis fünf Hochkaräter nicht nutzen. Am Ende hielten die Wild Wings der Berliner Schlussoffensive auch Dank Torhüter Joacim Eriksson stand, Tyson Spink traf zum 4:2 ins leere Tor und so sprang Schwenningen mit diesem Sieg auf Platz neun.