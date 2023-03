Eishockey vor 3 Stunden

Die Wild Wings gehen mit positivem Druck in die finalen Spiele der Saison

Wild Wings empfangen am Freitagabend die Kölner Haie. Bei einem Sieg am Freitag hätten die Schwenninger die Chance auf ein finales Spiel um die Playoffs in Berlin. Doch dabei müssen auch andere Faktoren stimmen.