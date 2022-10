von Tina Fröhlich

Unter den sicherlich sehr gespannten Augen des potenziellen Neuzugangs David Ullström gingen die Wild Wings nach fünf Niederlagen in Folge mit einer ganz leicht veränderten Aufstellung in die Partie. Trainer Harold Kreis hatte Miks Indrasis in die Sturmreihe zu den Spink-Zwillingen gestellt, Phil Hungerecker rutschte dafür an die Seite von Daniel Pfaffengut und Sebastian Uvira. Im Tor stand zum dritten Mal in dieser Saison die Nummer zwei, Marvin Cüpper. Zudem fiel Verteidiger Johannes Huß verletzungsbedingt kurzfristig aus.

Fußball-Landesliga Pablo Gil wird neuer Trainer beim FC Bad Dürrheim Das könnte Sie auch interessieren

Die Norddeutschen kamen durch zuletzt zwei Siege mit Selbstvertrauen an den Neckar, was sie auch sofort unter Beweis stellen wollten. Die Gäste legten körperbetont los, doch die Wild Wings waren ebenfalls von Beginn an hellwach, spielten munter mit. Ein erstes Überzahlspiel allerdings blieb von den Schwänen ungenutzt und im weiteren Verlauf wurde Bremerhaven stärker und stärker. Die Seestädter attackierten früh, setzten Schwenningen unter viel Druck. Die Schwaben fanden zu selten den „Ausgang“, und so stand Cüpper mehr und mehr im Mittelpunkt. Was sich gegen Ende des Startdrittels durch eine Strafe gegen Tyson Spink noch verstärken sollte. Als diese überstanden war, zeigten die Wild Wings ihren bis dato besten Angriff, doch Indrasis und die Spink-Brüder suchten den einen Pass zu viel. Dazu kam ein Fehlpass des Letten und ab ging es in die andere Richtung, wo Moritz Wirth den dritten Abpraller 37 Sekunden vor der Sirene zum 0:1 nutzte.

Das 0:2 folgte quasi auf dem Fuße. Keine zwei Minuten waren im Mittelabschnitt gespielt, da legte Alexander Friesen für die Pinguine nach. Die recht spärlich besetzte Helios-Arena sank förmlich in sich zusammen. Auch den Wild Wings schien nun der Glaube an die Wende etwas zu fehlen. Zumal die Torschussbilanz zu diesem Zeitpunkt 5:21 zu Gunsten der Gäste lautete.

Bremerhaven hielt das Tempo hoch, spielte nun souverän. Erst nach der „Halbzeit“ rafften sich die Wild Wings auf und versuchten mehr Offensive zu kreieren. Und bekamen prompt gleich sechs Minuten Überzahl dank eines unbeherrschten Friesen. Schwenningen nutzte gleich die erste Strafzeit. John Ramage hatte abgezogen, Tylor Spink vollendete zum 1:2 (33. Minute). Die weiteren Minuten liefen herunter, die Schwaben leisteten sich ein paar Ungenauigkeiten zu viel.

So begann wieder einmal das Hoffen und Bangen. Beide Mannschaften agierten nun mit offenem Visier, die Norddeutschen waren dabei etwas präziser und zweikampfstärker, hatten dadurch ein Plus an Chancen. Die Wild Wings aber kämpften und verbuchten ihrerseits einige wenige Möglichkeiten. Am Ende nützte alles Anrennen nichts, denn Skyler McKenzie sorgte mit dem 1:3 (59.) für die Entscheidung. Für Schwenningen war die sechste Niederlage in Folge Tatsache. Die Sorgen am Neckar werden damit größer.