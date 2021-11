Basketball, ProA: Wiha Panthers Schwenningen – Artland Dragons 55:99 (20:32, 14:27, 13:21, 8:19). Chancenlose Wiha Panthers kassierten am Mittwochabend eine ebenso deutliche wie verdiente 55:99-Heimniederlage gegen die Artland Dragons. Die Siegesserie endete damit krachend.

Die Panthers verpennten das erste Viertel komplett. Und das lag vor allem an einer defensiv ganz schwachen Vorstellung. Die Rotationen und die Hilfsverteidigungen funktionierten überhaupt nicht, sodass die Dragons immer wieder zu offenen Würfen kamen. Die Gäste trafen jedoch auch verrückte Abschlüsse und versenkten allein im ersten Abschnitt sieben (!) Dreier. David Cohn und Raiquan Clark, die 18 der 20 Schwenninger Punkte im ersten Viertel erzielten, war es zu verdanken, dass der Rückstand in der ersten Viertelpause „nur“ zwölf Zähler betrug.

Ein konsternierter Panthers-Trainer Alen Velcic. | Bild: Maurice Sauter

Dieser wuchs jedoch in der Folge weiter an. Zum einen trafen die Quakenbrücker ihre Dreier weiterhin mit einer unglaublichen Sicherheit. Daran änderte auch die zwischenzeitliche Umstellung der Panthers auf eine Raumverteidigung nichts. Zum anderen spielten die Hausherren auch in der Offensive nicht gut, bewegten den Ball kaum und leisteten sich zu viele Ballverluste. Folgerichtig lag das Team von Trainer Alen Velcic zur Pause bereits mit 25 Punkten hinten. Es bahnte sich eine deutliche Klatsche an. Die Dragons trafen sensationelle zwölf ihrer 17 Dreier. Im bisherigen Saisonverlauf trafen sie im Schnitt nicht einmal zehn – pro Partie.

Keine Steigerung in Hälfte zwei

Wer von den gut 300 Zuschauern in der Deutenberghalle nach dem Seitenwechsel mit einer verbesserten Schwenninger Mannschaft gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Stattdessen bauten die Gäste um einen bärenstarken Chase Griffin ihre Führung weiter aus. Die Panthers hingegen enttäuschten auf ganzer Linie. Zwar sank die Dreierquote der Dragons im dritten Viertel, der Vorsprung wuchs jedoch auf 33 Punkte an. Das Spiel war entschieden.

Grant Sitton (am Ball) zieht zum Korb. | Bild: Maurice Sauter

Immerhin konnte Alen Velcic seinen Erganzüngsspielern im Schlussviertel Einsatzzeit gönnen. Doch auch die zweite Garde war an diesem Tag chancenlos. Am Ende stand ein haushoher Sieg der Gäste zu Buche, die dadurch den dritten Sieg der Saison einfuhren. Für die Panthers ist es hingegen die dritte Niederlage – und was für eine.