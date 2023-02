TSV Ehningen – FC 08 Villingen U21 (Sonntag 12.30 Uhr). „Das wird ein ganz wichtiger letzter Test für uns, bevor es kommende Woche in der Verbandsliga wieder ernst wird. So können wir gegen eine unangenehme Mannschaft, die fußballerisch richtig gut ist, gerade im taktischen Bereich noch mal einiges ausprobieren“, sagt Daniel Miletic vor dem Spiel der Villinger U21 beim TSV Ehningen. Ist aber gleichzeitig froh, dass damit die Vorbereitung zu Ende geht und dann wieder Punkte ausgespielt werden. „Das waren jetzt doch sehr lange und intensive sechs Wochen, in denen die Jungs trotz einigen verletzungs- oder krankheitsbedingten Ausfällen sehr gut mitgezogen haben“, betont Miletic.

Fußball DJK Donaueschingen siegt „holprig“, Gutmadingen in der Schweiz – Die Vorbereitung der Landesligisten Das könnte Sie auch interessieren

Einmal noch müssen sie in einem eher ungeliebten Testspiel ran. „Im vergangenen Jahr haben wir dort – ebenfalls in der Wintervorbereitung – hoch verloren. Dies soll uns nicht noch einmal passieren“, blickt Miletic zurück. Die Spieler wüssten genau, dass die Stunde geschlagen habe und wie hoch die Bedeutung einer solchen Generalprobe sei. Auch wenn Ehningen „nur“ in der Landesliga spielt, sieht der Villinger Trainer dies genau als den richtigen Gegner zum jetzigen Zeitpunkt an. Sie stehen auf Tabellenplatz drei, haben noch Tuchfühlung zur absoluten Spitze und würden laut Miletic wohl auch eine Klasse höher eine ordentliche Rolle spielen können. Ein echter Prüfstein also.

Eishockey Christof Kreutzer verlässt Wild Wings in Richtung Bayern Das könnte Sie auch interessieren

Personell sieht es bei der U21 wieder etwas besser aus als zuletzt. „Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Spiel eine etwas längere Bank haben werden“, verrät Miletic. Selbst wenn sein Sohn David mit einer Angina definitiv ausfallen wird und Leon Schmid nach wie vor Probleme hat.

„Doch werden diejenigen, die aus der Oberliga-Mannschaft im Pokal gegen Bahlingen nicht so zum Zug gekommen sind, wohl dazu stoßen“, hofft er. Dies könnte auch ein Maxime Foulon sein, der nach seiner Verletzungspause dringend Spielpraxis inklusive Belastungstests braucht. „Er hat seine Bereitschaft bereits signalisiert“, berichtet Miletic. Was ihm eine weitere Alternative bietet, ähnlich wie es vergangene Woche bei Nico Rodewald der Fall war.

Insgesamt soll das Spiel aber Aufschluss darüber geben, wer eine Woche später gegen Auggen zur ersten Elf von Villingen zählen könnte. „Insgesamt hoffen wir darauf, dass gerade die jungen Spieler einer Doppelbelastung mit einem Tag Oberliga-Kader und am nächsten bei uns gewachsen sind. Zumindest so lange sie dies noch dürfen“, so Miletic. Gerade auch unter diesem Aspekt ist dies ein wichtiger Test.