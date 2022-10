Eishockey vor 12 Stunden

Die Schwenninger Wild Wings sind auch im Derby zu harmlos und verlieren gegen die Adler Mannheim

Die Schwenninger Wild Wings kassieren beim 2:4 gegen die Adler Mannheim die vierte Niederlage in Serie. Am Sonntag, 16. Oktober, steht das Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg an.