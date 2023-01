Die Wild Wings verlieren mit Harold Kreis einen fähigen Trainer an den Deutschen Eishockey-Bund. Die Suche nach dem Nachfolger sollte nicht den positiven Aufwärtstrend gefährden, meint unsere Autorin.

Nun ist es also endlich offiziell: Der derzeitige Trainer der Schwenninger Wild Wings, Harold Kreis, ist der zukünftige Bundestrainer. Was schon seit Anfang Dezember in der gesamten Eishockey-Republik bekannt war, wurde nach etlichen Gerüchten,