Eishockey vor 1 Stunde

Die Schwenninger Wild Wings feiern gegen die Nürnberg Ice Tiger einen 4:1-Erfolg

Den Schwenninger Wild Wings gelingt in Nürnberg ein Blitzstart – die Schwarzwälder gehen schon nach 14 Sekunden in Führung. Nach zuletzt einer Niederlage kehren die Wild Wings in die Erfolgsspur zurück.