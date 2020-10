Mit einem Heimspiel gegen Paderborn starten die Wiha Panthers Schwenningen am Samstag in ihre zweite ProA-Saison. Trainer Alen Velcic (50) spricht im SÜDKURIER-Interview über Saisonziele, Perspektiven und die Akzeptanz seiner Mannschaft

Herr Velcic, am Samstag nimmt die ProA nach mehr als sieben Monaten Pause wieder den Betrieb auf. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in die neue Saison?Ich freue mich, dass wir wieder Basketball spielen können. Ich freue mich auf guten Sport in einer