Fußball vor 10 Stunden

Die Planungen für das Trainingswochenende des FC 08 Villingen wurden über den Haufen geworfen

Das geplante Testspiel des FC 08 Villingen gegen den SV Haslach am Wochenende musste abgesagt werden. Trotzdem wartet am Samstag aber der FC Kreuzlingen in Konstanz auf den Oberligisten.