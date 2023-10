Basketball, ProB: Black Forest Panthers Schwenningen – BBA Ludwigsburg (Samstag, 20 Uhr, Deutenberghalle). Die Black Forest Panthers warten weiterhin auf den ersten Sieg. Die Vorzeichen vor dem vierten Saisonspiel, in dem der Knoten endlich platzen soll, stehen jedoch nicht sonderlich gut.

Luke Lawson hat noch keine Arbeitsgenehmigung, Laurin Ertekin verletzte sich kurz vor Saisonstart, Jeremia Agyepong im ersten Spiel und Jegor Cymbal jüngst im dritten. Der Flügelspieler zog sich bei der Niederlage in Ehingen eine Fußverletzung zu und fällt vorerst aus. Zudem spielt Center Tunacan Cetintas bislang noch keine sportliche Rolle in der ProB und kommt bislang auf neun Sekunden Einsatzzeit. Somit bleiben Trainer Marti Zamora für das Spiel am Samstag voraussichtlich sechs Profis aus dem Elf-Mann-Kader übrig. Alles andere als gute Aussichten, um zum einen als neu gebildetes Team zusammenzuwachsen, aber auch, um in den Spielen wettbewerbsfähig zu sein.

So wird wohl wieder viel von den bisherigen Leistungsträgern und Vielspielern wie Chris Okolie (16 Punkte pro Partie), Alexander Lagerman (15) oder Agust Kjartansson (35 Minuten pro Partie) abhängen. Sie werden versuchen müssen, im Vergleich zum 65:77 in Ehingen vor allem die Zahl der Ballverluste (22) zu reduzieren und gleichzeitig die schwache Dreierquote zu steigern.

Mit der Basketball-Akademie Ludwigsburg, dem Ausbildungsteam des Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg, kommt am Samstag ein anspruchsvoller Gegner in die Deutenberghalle. Die zwar sehr junge, aber sehr talentierte, athletische und wurfstarke Mannschaft gewann ihre ersten drei Spiele allesamt und grüßt von der Tabellenspitze. „Auch wenn Ludwigsburg wirklich gut in die Saison gestartet ist, sind wir zuversichtlich, dass wir alle Mittel haben, um gewinnen zu können. Unser Kader ist insgesamt besser, wir müssen nur von unseren Verletzungen zurückkommen“, sagt Zamora.