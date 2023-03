Basketball vor 3 Stunden

Die Panthers können ihre Saison zu Ende spielen, auch wenn der Klassenerhalt unwahrscheinlicher wird

Die Schwenninger müssen nach dem Nachlizenzierungsverfahren nicht vorzeitig aufhören. Am Wochenende Spielen sie in Hagen und Trier und versuchen sich an der fast unmöglichen Mission Klassenerhalt.