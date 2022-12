von Tizian Saum

A-Junioren, Oberliga:

Als Aufsteiger aus der Verbandsliga war es spannend zu sehen, ob es die U19 des FC 08 Villingen schafft, sich in der Oberliga zu etablieren. Am Ende der Hinrunde steht ein Tabellenplatz im Mittelfeld. Trainer Reiner Scheus Ziel war vor der Saison der Klassenerhalt. „Auch nach der Hälfte der Saison gehe ich von diesem Ziel nicht weg. Der Saisonbeginn lief nach Plan. Am Ende der Hinrunde wurden die Gegner immer stärker, und unsere Kräfte ließen nach. Das ist ein wenig schade, aber insgesamt kann man schon zufrieden sein, auch wenn es sowohl bei der Effizienz vor dem Tor als auch defensiv noch Verbesserungspotenzial gibt. Wir müssen uns noch weiter steigern. Ich weiß, dass wir noch mehr können“, lautet das Fazit von Reiner Scheu.

Fußball-Verbandsliga Interview der Woche: Dominik Emminger, kommt euch die Winterpause gerade ungelegen? Das könnte Sie auch interessieren

Reiner Scheu | Bild: Marc Eich

B-Junioren, Oberliga:

Schon am ersten Spieltag, bei der 4:0 Pleite gegen Heidenheim, stellte sich heraus, dass es dieses Jahr sehr schwer werden wird für die U17 des FC 08 Villingen. Dennoch zeigten Siege gegen SC Freiburg 2 oder Stuttgarter Kickers 2, dass man durchaus in der Liga mithalten kann. Doch Trainer Sascha Duffner sieht noch Verbesserungspotenzial: „Die Liga ist sehr stark. Wir haben einfach ein paar Punkte zu wenig gesammelt. Es waren viele knappe Niederlagen dabei, deshalb bin ich der Meinung, dass wir mindestens auf Augenhöhe mit anderen Mannschaften sind. Wir müssen vor dem Tor noch effizienter sein, und auch defensiv dürfen wir keine individuellen Fehler mehr machen, weil diese oft dafür verantwortlich waren, dass wir die engen Spiele verloren haben. Unser Ziel ist es, in der Rückrunde so viel Punkte wie möglich zu holen. Aber an erster Stelle steht die Weiterentwicklung der Spieler. Für mich sind Adrian Klein und Lucas Finkbeiner die Spieler der Vorrunde. Adrian Klein half uns mit seinen Toren natürlich extrem, aber auch Lukas Finkbeiner war eine wichtige Stütze im Team.“

Fußball-Verbandsliga Ein erfolgreicher Jahresabschluss gegen den Tabellenführer: „Wollten den Sieg einfach mehr“ Das könnte Sie auch interessieren

Sascha Duffner | Bild: Marc Eich

C-Junioren, Verbandsliga:

Trainer Morteza Yahyaijan ist mit dem Ziel, vorne mitzuspielen, in die Saison gegangen. Am Ende der Hinrunde steht die Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Abstand nach ganz oben beträgt allerdings bereits acht Punkte. Eine richtige Konstanz hat die Mannschaft über die gesamte Hinrunde nicht hinbekommen. Yahyaijan ist sichtlich unzufrieden. „Wir haben uns definitiv mehr erhofft. Das große Problem war, dass wir in der gesamten Hinrunde keine Stammformation hatten, da uns etwaige Verletzungen und Krankheiten von Stammspielern zurückgeworfen haben. Man muss aber auch sagen, dass der Einsatz und der Wille gestimmt haben. Auch die Chancenverwertung ist besser geworden. Blendi Hoxha hat natürlich mit seinen acht Toren entscheidend dazu beigetragen“, so Yahyaijan.

Fußball-Bezirksliga Die Bezirksliga-Trainer haben gewählt: Das sind die besten Verteidiger der Hinrunde Das könnte Sie auch interessieren