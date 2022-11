Turnen: (ma) Mit der bewährten Führungsspitze Teresa Benz (Steinach) und Kim Kienzler (Schonach) geht die Turnerjugend des Badischen Schwarzwald Turngaues in die bevorstehenden Jahre. Beide wurden bei der Gaujugendvollversammlung in Triberg in ihren Ämtern bestätigt. Insgesamt verliefen die Gaujugendjahre 2020/21 sehr ruhig. Viele Vorhaben in den Vereinen mussten Corona-bedingt abgesagt werden. Darauf ging Jugendleiterin Teresa Benz ein und sprach die Hoffnung aus, „dass in den bevorstehenden Veranstaltungen wieder steigende Teilnehmerzahlen registriert werden und die Wettkämpfe ohne Corona stattfinden können“. Das Gaukinderturnfest in Schiltach, das nach zwei Jahren Pause wieder viele Kinder zu zusammengebracht hat, war für viele der Teilnehmer ein willkommener Anlass, wieder einmal nach Corona zusammenzukommen. Insgesamt gingen 276 Kinder bis 14 Jahre an die Geräte, maßen sich in der Leichtathletik und im gemischten Wettkampf.

Einige Veränderungen gab es im Jugendvorstand. Katja Vater (Hüfingen) übernimmt die Gaukasse und Mariella Jaun sowie Leyla De Falco wurden zu neuen Beisitzern gewählt. Weiter zum Vorstand gehören Cassandra Börsig (Donaueschingen), Marc Klausmannn (Rötenbach), Anna Maria Börsig (Schonach), Janic Schwendemann (Hausach) sowie Bernadette Gut (Bräunlingen). Elena Nicoletta (Hornberg) wurde nach zehn Jahren im Jugendvorstand mit vielen Dankesworten und einem Präsent von der Jugendleitung verabschiedet. Nach einigen Jahren als Beisitzerin war sie für die Bereiche Leichtathletik und die Gaujugendkasse zuständig. Der Kassenbericht ergab für 2021 eine Jahresbilanz von 153 Euro Minus, bei nur geringen Umsätzen in den Corona-Zeit. Insgesamt ist die Jugendkasse bei schwarzen Zahlen gut aufgestellt. Alle Vereinsvertreter hoffen, dass 2023 wieder alle Vorhaben wie geplant stattfinden können. Ein Überblick verdeutlicht die Vorhaben: Turnerjugend-Bestenkämpfe am 26. Februar in Blumberg; Abendteuer Turnhalle am 18. März in St. Georgen; Bezirksentscheid der Bestenkämpfe am 2. April in Bräunlingen; Gaukinderturnfest eventuell in Bad Dürrheim; Landeskinderturnfest vom 7. bis 9. Juli in Offenburg. Die Vollversammlung 2023 der Turnerjugend wurde auf Oktober/November wieder in Triberg festgelegt.