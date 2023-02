TV St. Georgen – SG Scutro 29:29 (11:10). (ler) Der Bann ist gebrochen. Nach 17 Spielen ohne Punktgewinn haben die Bergstädter dem Mitaufsteiger Scutro einen Punkt abgenommen. Ohne die verletzten Jonas Hüther, Vincent Haas und Stephan Lermer, dafür wieder mit Theo Assfalg und Marvin Böhlefeld, gingen die Bergstädter ehrgeizig in das Heimspiel.

Wie viel für die SG Scutro in dieser Partie auf dem Spiel stand, wurde in den ersten Abwehraktionen deutlich. Gleich mehrfach rumpelte es ordentlich und so sah sich St. Georgen früh in Überzahl-Situationen. Der abermals stark aufspielende Erik Groh legte das 4:2 vor. Wenig später brachte der beste Torschütze der SG, Nick Dittrich, seine Farben mit 7:8 in Führung. Doch St. Georgen hielt weiter dagegen. Theo Assfalg und Mario Müller sorgten für die 11:10 Pausenführung der Schwarzwälder.

Nach dem Seitenwechsel drehte die SG auf. St. Georgen leistete sich ein paar Fehler zu viel und Scutro wusste dies zu bestrafen. Als Nick Dittrich zum 16:21 traf, schien es schon fast, als müsste sich St. Georgen geschlagen geben. Doch die Jungs vom Rossberg bewiesen Comeback-Qualitäten. Angetrieben von einem starken Marcel Bertol, der an seinem 21. Geburtstag einige Scutro-Schützen verzweifeln ließ, kämpfte sich das Team zurück. Peter Assfalg, zweimal Marvin Böhlefeld und schließlich Thule Laabs sorgten für das 20:22.

Ein schon fast verloren geglaubtes Spiel spitzte sich in den letzten zehn Minuten zu einem richtigen Showdown zu. Scutro-Kapitän Dittrich wollte die Partie entscheiden und hämmerte den Ball 70 Sekunden vor dem Ende zum 26:29 in die Maschen. Mario Müller traf kurz darauf im schnellen Anspiel. Dann setzten die St. Georgener alles auf eine Karte und erkämpften sich zweimal den Ball. Am Ende krönten Theo Assfalg und Marvin Böhlefeld ihr Spiel mit ihren Treffern zum 29:29.

Die Rossberghalle, die sich in der Endphase des Spiels in einen echten Hexenkessel verwandelt hatte, bebte und die Bergstädter bejubelten den ersten Punktgewinn wie einen Sieg. „Wir haben nie aufgegeben und an unsere Chance geglaubt. Die Mannschaft durchlebt aktuell eine schwierige Zeit. Wir haben mit Leidenschaft und viel Zusammenhalt gespielt. Wir haben noch acht Spiele und wollen jedem Gegner das Leben schwer machen“, sagte Kapitän Theo Assfalg.

Tore für St. Georgen: P. Assfalg, Laabs, Link (je 1), T. Assfalg (7), Schreiner (3/2), Böhlefeld (9/3), Groh (4), Müller (3).