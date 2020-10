Fußball-Verbandsliga: Offenburger FV – FC 08 Villingen II 5:0 (2:0). – Von Beginn an waren die Hausherren das das Spiel bestimmende Team. Dennoch gehörte den Gästen die erste große Chance der Partie. Die Latte verhinderte jedoch die frühe Führung.

Geiler sorgt für das 1:0

Auf der Gegenseite sorgte wenig später Samuel Geiler in der 20. Minute für das 1:0 der Gastgeber, die nun immer souveräner agierten. Folgerichtig legte Marco Petereit noch vor dem Halbzeitpfiff das 2:0 nach.

Einseitige Partie in Offenburg

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Die Partie verlief weiterhin einseitig mit klaren Vorteilen für die Offenburger Heimelf. Nach einer knappen Stunde erzielte Diogo Carotina das 3:0, ehe wenig später Samuel Geiler mit seinem zweiten Treffer für das 4:0 sorgte.

Doppelschlag entscheidet das Duell

Nach diesem Doppelschlag war die Partie endgültig entschieden. Marco Petereit machte in der 78. Minute seinen Doppelpack und den 5:0-Kantersieg perfekt. So steht am Ende ein deutlicher und hochverdienter Heimerfolg für die Offenburger.

Tore: 1:0 (20.) Geiler, 2:0 (40.) Petereit, 3:0 (58.) Carotina, 4:0 (60.) Geiler, 5:0 (78.) Petereit. – SR: Thomas Renner (Meßkirch). – Z: 233.