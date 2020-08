von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Mit dem gleichen Ergebnis starteten die zwei Verbandsligisten aus dem Schwarzwald in die neue Saison. Sowohl die DJK Donaueschingen als auch der FC 08 Villingen II kassierten vermeidbare 1:2-Niederlagen.

Zu viele Chancen vergeben

Das hatten sich Trainer, Spieler und Zuschauer der DJK Donaueschingen ganz anders vorgestellt. Das Auftaktspiel zu Hause gegen den Aufsteiger SC Durbachtal wollten die Allmendshofener nutzen, um gleich eine Duftmarke in der Liga zu setzen und sich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu holen. Heraus kam eine knappe Niederlage, die für viel Frust sorgte. „Der Stachel der Enttäuschung sitzt auch 24 Stunden nach der Partie noch sehr tief. Wir haben völlig unnötig die Partie verloren. Schon nach Halbzeit eins müssen wir 1:0 oder gar 2:0 führen. Da haben wir beste Chancen ausgelassen“, ist DJK-Trainer Tim Heine verärgert.

DJK Donaueschingen Bittere Heimpleite zum Auftakt Das könnte Sie auch interessieren

Eine bessere Effizienz bei der Chancenauswertung wünscht sich Heine schon seit seinem Amtsantritt. Bereits in der Landesliga „sündigten“ seine Akteure in diesem Bereich. Das setzte sich in der vergangenen Saison fort und in Durbachtal knüpften die Allmendshofener daran an. „Wir haben einen großen Aufwand betrieben. Einen Elfmeter kannst du immer mal verschießen. Doch wir hatten genügend andere Möglichkeiten, um die Partie in die gewünschten Bahnen zu lenken. Passend dazu kassieren wir das kuriose 1:1 und laufen noch in einen Konter zum 1:2. Daran habe ich weiterhin zu knabbern“, betont Heine. Seine Aufgabe ist es nun, die Spieler wieder aufzurichten, um es beim nächsten Mal besser zu machen. „Wir müssen das Spiel ganz schnell aus den Köpfen herausbekommen. Natürlich wird es eine Analyse geben, aber dann müssen wir nach vorne schauen“, so Heine. Kommenden Samstag muss seine Elf beim SC Pfullendorf ran. Diesem Gegner nahm die Heine-Elf in der vergangenen Runde völlig überraschend vier Punkte ab, wobei der 4:2-Erfolg in Pfullendorf eines der besten Spiele der DJK in der Premierensaison in der Verbandsliga war.

Auch wenn der Frust nach der Heimpleite überwog, so sah Heine doch einige Ansätze, die ihn hoffnungsvoll stimmen. „Über weite Strecken haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Wir dürfen dabei jedoch nicht vergessen, uns zu belohnen.“ Keinesfalls wollen die Donaueschinger wieder frühzeitig im Tabellenkeller stecken bleiben. Spielerisch hat die Elf einiges drauf, doch ohne eigene Treffer und der schwachen Chancenauswertung wird es auch in Zukunft schwer. Immerhin zeigte Neuzugang und Torschütze Alexander Schuler wie schon in den Vorbereitungsspielen, dass er einen Torriecher mitbringt und der Mannschaft helfen kann.

Fehlende Erfahrung

Neue Liga, neue Gegner, neuer Chef-Trainer und teilweise neue Mitspieler – da ist eine gewisse Eingewöhnungsphase ganz natürlich. Verbunden mit Lehrgeld, das bezahlt werden muss. Da machte die U 23 des FC 08 Villingen bei ihrem Verbandsliga-Debüt gegen Elzach-Yach keine Ausnahme. „Das war eigentlich ein typisches Spiel, das unentschieden hätte enden müssen“, sagen Coach Marijan Tucakovic und Sport-Vorstand Arash Yahyaijan unisono.

FC 08 Villingen U 23 Keine Punkte für den FC 08 II Das könnte Sie auch interessieren

Doch hat fehlende Erfahrung ihrer Meinung nach unter anderem zu der Niederlage beim Mitaufsteiger geführt. Die Elztäler sind zwar ebenfalls ein Liga-Neuling, doch das Durchschnittsalter in der Startaufstellung lag bei ihnen um mehr als zwei Jahre über dem von Villingen. Im Fußball fast schon Welten. Zumal, wenn bei den Schwarzwäldern zwei „alte Hasen“ wie Manuel Passarella und Fabio Chiurazzi auch noch fehlten und dies nur schwer zu kompensieren war. „Beide Gegentreffer sind aus Fehlern von uns entstanden“, macht Tucakovic an Beispielen die noch nicht vorhandene Cleverness fest. Doch er richtet den Blick gleich wieder nach vorne: „Wir müssen und werden aus solchen Spielen lernen. Erfahrung kann man sich nicht kaufen, Erfahrungen müssen gesammelt werden.“

Den Stab will der Trainer also nicht über seine Spieler brechen. Tucakovic: „Kein Vorwurf an die Mannschaft, sie hat gerade zum Schluss noch einmal alles versucht“, hebt er positiv hervor. Denn mit ein wenig mehr Fortune wäre im Aufsteigerduell ein Remis noch möglich gewesen.