Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga: SSVg Brigachtal – SV Petersauarch (Samstag, 18 Uhr), SSVg Brigachtal – SG Coburg (Samstag, 13 Uhr, Salinensporthalle Bad Dürrheim). Die Brigachtaler Sportschützen gehen als Tabellenvorletzter in die zwei letzten Bundesiga-Wettkämpfe der Saison. In den bisherigen neun Auftritten gelangen dem Team um Trainer Alain Guignard nur zwei Siege, sodass der direkte Abstieg oder die Relegation um den Klassenerhalt bevorsteht. Die zwei kommenden Gegner haben andere Ambitionen. Der Tabellenzweite Coburg und der Rangvierte Petersauarch wollen unter die besten Vier und damit in die Finalrunde um die deutsche Meisterschaft.

Brigachtal benötigt zumindest einen Sieg, um den bislang punktlosen Tabellenletzten SV Fenken auf jeden Fall hinter sich zu lassen. Da Fenken am Samstag an anderer Stelle vor den Brigachtalern an die Stände muss, wissen die Schwarzwälder bereits vor dem Duell mit Petersaurach, ob zumindest die Relegation sicher ist. „Das könnte ein psychologischer Vorteil sein, sollte Fenken verlieren. Für das schier Unmögliche, den direkten Klassenerhalt, benötigen wir am Wochenende zwei Siege“, sagt Trainer Guignard.

Die Brigachtaler können in ihrer Top-Besetzung antreten mit Peter Sidi, Selina Gschwandtner, Nathalie Loser, Annika Hurtig und Marco Schneider. „Ich gehe davon aus, dass auch unsere Gegner ihre besten Schützen aufbieten werden. Wir haben den Heimvorteil, und endlich dürfen wir Zuschauer in unbegrenzter Zahl in die Halle lassen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Fans im Rücken einiges bewegen können“, ergänzt Guignard.

Der Programm In der Bad Dürrheimer Salinensporthalle finden am morgigen Samstag drei Bundesliga-Wettkämpfe über jeweils 40 Minuten statt. Ab 15 Uhr treffen die Teams vom SV Pfeil Vöhringen und der SG Coburg aufeinander. Ab 16.30 Uhr schießen die Teams aus Saltendorf und Diessen um die Punkte. Ab 18 Uhr steigt der Hauptwettkampf SSVg Brigachtal gegen SV Petersaurach. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Duell Saltendorf gegen Petersaurach. Ab 11.30 Uhr treffen Diessen und Vöhringen aufeinander. Um 13 Uhr beginnt das Duell der Brigachtaler gegen die SG Coburg. (daz)

Ihm ist es wichtig, dass seine Schützen mit einer gewissen Lockerheit an die Stände gehen . „Wir haben bisher, obwohl wir nur zwei Vergleiche gewonnen haben, immer gute Ringzahlen geschossen. Das Niveau der Liga ist enorm gestiegen. Als ich vor zwölf Jahren in Brigachtal begonnen habe, war das noch anders. Heute hat fast jedes Team Schützen in seinen Reihen, die immer mindestens 395 Ringe oder mehr schießen können“, fügt Guignard an.

Um erfolgreich die Saison zu beenden, setzt Brigachtal auch auf das Quäntchen Glück. Bisher fehlte das vor allem oft im Stechen nach Ringgleichheit. „Wir sind heiß darauf. Wir können die anderen Ergebnisse nicht beeinflussen, aber wir können unsere Top-Leistungen abrufen“, so Guignard. Sollte es am Abschluss weiterhin der vorletzte Tabellenplatz sein, gehen die Brigachtaler in eine Relegation gegen die besten Zweitligisten.

Zweitliga-Team in Möglingen

2. Bundesliga, Südwest: SV Möglingen – SSVg Brigachtal II (Sonntag, 10 Uhr), SSVg Brigachtal II – KKSV Heitersheim (Sonntag, 14 Uhr, in Möglingen). Während die erste Mannschaft der Brigachtaler noch um den Klassenerhalt kämpft, ist für die zweite Vertretung sogar die Meisterschaft in der 2. Bundesliga möglich. Brigachtal geht mit 6:4 Punkten in das Saisonfinale. Gastgeber Möglingen steht bei 4:6 Punkten, Heitersheim führt die Liga mit 8:2 Zählern an. Die Brigachtaler Farben vertreten Annabelle Lotter, Silvia Schnyder-Guignard, Sabrina und Torsten Klauer sowie Claus Hildebrand, der sein Saison-Debüt gibt. Als Coach ist der ehemalige Erstliga-Schütze Armin Rothmund dabei.